Від кіно до фронту: що відомо про режисера Станіслава Притулу, який загинув на передовій

Станіслав Притула – продюсер, актор, військовослужбовець і патріот, який присвятив своє життя українській культурі й захисту своєї держави. Його ім'я назавжди залишиться в нашій пам'яті.

Про кар'єру Станіслава, особисте життя режисера, військову службу та трагічну загибель, пише Show 24.

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Біографія Станіслава Притули

Станіслав Притула народився 30 квітня 1984 року в Києві. Він навчався в школі №149 та Київському національному лінгвістичному університеті.

Військовослужбовець був одруженим чоловіком і батьком двох синів.

Його кінематографічні досягнення

Як відомо, Станіслав Притула працював у Держкіно, а згодом очолив кіновідділ у компанії FAMILY Production, де керував кінодепартаментом та координував міжнародні кінопроєкти.

Його внесок в індустрію вражає: Станіслав був виконавчим продюсером фільму "ГКЧП" (Golden leggings), який переміг на 39th INTERFILM – International Short Film Festival Berlin.

"ГКЧП" (Golden leggings): дивіться трейлер онлайн

До того ж він працював над стрічкою "Ти мене любиш?", що брала участь на Каннському фестивалі.

"Ти мене любиш?": дивіться трейлер онлайн

Окрім продюсерської роботи, Притула раніше знімався у кіно, зокрема він був актором другого плану в мінісеріалі "Гвардія 2" та короткометражному ігровому фільмі "Манч і Денчик".

Станіслав Притула знімався у фільмах / Скриншоти з онлайн-ресурсу DzygaMDB

Військова служба Станіслава Притули

Вперше він став на захист України у 2014 році, а 24 лютого 2022 року знову приєднався до ЗСУ.

Навіть на фронті Притула продовжував підтримувати українську культуру. Так, у День Незалежності вийшов ролик для Kyivstar та фонду "Повернись живим", у якому можна побачити фото, які Станіслав та Роман Павле зробили під час служби.

Життя Станіслава Притули обірвалося 22 січня 2025 року під час виконання бойового завдання, коли йому було лише 40 років.