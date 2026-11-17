Під час участі в проєкті "Фабрика зірок 3" співачка MamaRika, яка тоді виступала під псевдонімом Еріка, зустрічалася з латвійським виконавцем Стасом Шурінсом. Однак їхні стосунки не склалися.

В інтерв'ю Славі Дьоміну співак пригадав роман із MamaRika та пояснив, чому вони розійшлися. Також він розповів, чи підтримує зв'язок із колишньою дівчиною.

За словами Стаса Шурінса, на той момент вони обоє були дуже молодими й не мали достатнього досвіду у стосунках. До того ж учасники проєкту тривалий час перебували в закритому просторі, тому їм було непросто розібратися у власних почуттях і зрозуміти, чого вони хочуть від стосунків.

У MamaRika нелегкий характер, а у мене мізків було багато, але я не вмів ними користуватися. Купа моментів, у яких я поводився не по-джентльменськи… Обоє наробили справ, але я не можу сказати, що пишаюся тим, як я проявлявся у стосунках,

– зізнався співак.

Він додав, що з часом закоханість поступається місцем повсякденним труднощам, до яких пара має бути готовою. На думку Шурінса, для цього обом партнерам потрібно вміти домовлятися та разом працювати над стосунками.

Можливо, ми одне від одного очікували іншого. В будь-якому разі склалося так, як склалося. Ці стосунки були в моєму житті, і я вдячний досвіду, який у мене був,

– сказав Стас.

Зараз колишні закохані час від часу спілкуються, хоча близькими друзями їх назвати не можна. Ба більше, MamaRika навіть запрошувала Шурінса на свій сольний концерт, однак тоді він не зміг приїхати.

Інтерв'ю зі Стасом Шурінсом: дивіться відео онлайн

Зазначимо, що раніше співачка також згадувала про роман зі Стасом Шурінсом і зізнавалася, що він розбив їй серце.