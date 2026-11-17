В интервью Славе Демину певец вспомнил о романе с MamaRika и объяснил, почему они расстались. Также он рассказал, поддерживает ли связь с бывшей девушкой.

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По словам Стаса Шуринса, на тот момент они оба были очень молоды и не имели достаточного опыта в отношениях. К тому же участники проекта долгое время находились в замкнутом пространстве, поэтому им было непросто разобраться в собственных чувствах и понять, чего они хотят от отношений.

У MamaRika непростой характер, а у меня мозгов было много, но я не умел ими пользоваться. Множество моментов, в которых я вел себя не по-джентльменски… Мы оба наделали дел, но я не могу сказать, что горжусь тем, как я себя вел в отношениях– признался певец.

Он добавил, что со временем влюбленность уступает место повседневным трудностям, к которым пара должна быть готова. По мнению Шуринса, для этого обоим партнерам нужно уметь договариваться и вместе работать над отношениями.

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Возможно, мы ожидали друг от друга чего-то другого. В любом случае сложилось так, как сложилось. Эти отношения были в моей жизни, и я благодарен за тот опыт, который у меня был– сказал Стас.

Сейчас бывшие влюбленные время от времени общаются, хотя близкими друзьями их назвать нельзя. Более того, MamaRika даже приглашала Шуринса на свой сольный концерт, однако тогда он не смог приехать.

Интервью со Стасом Шуринсом: смотрите видео онлайн

Отметим, что ранее певица также вспоминала о романе со Стасом Шуринсом и признавалась, что он разбил ей сердце.