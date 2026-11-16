Чому ви досі живі?, – Стас Шурінс розкрив складний діагноз дружини та розповів про її лікування

Переможець української "Фабрики зірок" Стас Шурінс уперше відверто розповів про тяжку хворобу дружини Віолетти.

В інтерв'ю Славі Дьоміну артист поділився, як вони вже понад 10 років борються з онкологією.

Пара таємно одружилася ще у 2012 році, і артист довгий час взагалі приховував свій шлюб. Він пояснив, що завжди прагнув захистити кохану та близьких від зайвої уваги публіки й преси.

Для мене немає нічого дорожчого, аніж моя сім'я, я не хочу, щоб туди лізли, бо це моє. Я готовий ділитися з людьми досвідом у межах дозволеного,

– зазначив артист.

Уже за рік після весілля, у 2013-му, у Віолетти почалися серйозні проблеми зі здоров'ям. Лікарі довго не могли зрозуміти, чому їй раптово стало зле. Лише після МРТ з'ясувалося, що в голові дівчини є невелике, але дуже агресивне новоутворення. Операцію зробили в Україні, проте необхідних для реабілітації ліків тоді в країні не було.

Після того, як вирізали все зайве, сказали, що треба тривала реабілітація. Нам порадили пройти її в Європі. Батьки моєї дружини живуть у Німеччині, ми поїхали,

– поділився співак.

Сьогодні стан дівчини залишається складним, адже до основної хвороби додалися ще супутні проблеми, а лікування перетворилося на замкнене коло.

Там не один діагноз. Їх надцять. Враховуючи всі обставини, як то кажуть – одне лікуємо, а інше калічимо. Коли у нас з'являється новий терапевт, то він каже: "А чому ви досі живі",

– розповів виконавець.

Попри щоденну виснажливу боротьбу, подружжя намагається не падати духом. Вони втомилися постійно жити в страху, тому вчаться радіти кожному дню та навіть рятуються чорним гумором.

Інтерв'ю зі Стасом Шурінсом: дивіться відео онлайн

Додамо, що раніше стало відомо про рак шкіри в українського режисера Олексія Комаровського. Нещодавно він переніс операцію.