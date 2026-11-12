Чотири години в операційній: як пройшла операція на обличчі режисера Комаровського, у якого рак

У своєму інстаграмі Комаровський опублікував фото після операції. На знімках над бровою режисера видно пластир. За словами Олексія, його встигли прооперувати вчасно і все минуло добре.

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Третя операція за рік! Все минуло добре! Залишу тут на пам’ять про цей день, про вчасно проведену операцію, про мегапрофесійних лікарів і клініку, де навіть 4-годинна операція минає у максимально позитивній атмосфері і з музикою– написав Комаровський.

Олексій Комаровський / фото aleks_komarovskyi

У коментарях режисера підтримали колеги. Акторка Анастасія Цимбалару побажала йому швидкого відновлення, а Христина Решетнік написала: "Міцно обіймаємо тебе! Нехай все мине!" Відгукнулася й акторка Наталка Денисенко, яка звернулася до Олексія зі словами "Ти молодець!"

Нагадаємо, про рак шкіри Комаровський публічно розповів у жовтні. Ще до операції він поділився, що після діагнозу відмовився від засмаги, хоча раніше дуже любив засмагати. Режисер також розповідав, що мав сили й натхнення працювати, поки готувався до втручання.