Четыре часа в операционной: как прошла операция на лице режиссера Комаровского, у которого рак

В своем инстаграме Комаровский опубликовал фото после операции. На снимках над бровью режиссера виден пластырь. По словам Алексея, его успели прооперировать вовремя, и все прошло хорошо.

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Третья операция за год! Все прошло хорошо! Оставлю здесь на память об этом дне, о своевременно проведенной операции, о мегапрофессиональных врачах и клинике, где даже 4-часовая операция проходит в максимально позитивной атмосфере и под музыку– написал Комаровский.

Алексей Комаровский / фото aleks_komarovskyi

В комментариях режиссера поддержали коллеги. Актриса Анастасия Цимбалару пожелала ему быстрого восстановления, а Кристина Решетник написала: "Крепко обнимаем тебя! Пусть все пройдет!" Откликнулась и актриса Наталья Денисенко, которая обратилась к Алексею со словами "Ты молодец!"

Напомним, о раке кожи Комаровский публично рассказал в октябре. Еще до операции он поделился, что после диагноза отказался от загара, хотя раньше очень любил загорать. Режиссер также рассказывал, что у него были силы и вдохновение работать, пока он готовился к операции.