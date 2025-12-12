Помер Степан Гіга – народний артист України

Український шоубізнес шокувала новина про смерть народного артиста України Степана Гіги. Він пішов з життя у віці 66 років.

Інформацію про смерть Степана Петровича підтвердили джерела 24 Каналу. Він помер у реанімації Першого ТМО Львова.



Команда Степана Гіги наразі не вийшла на зв'язок.

19 листопада на офіційній сторінці артиста в інстаграмі з'явилась інформація про скасування його найближчих концертів. Усе через те, що Степану Гізі провели термінову операцію через хворобу.

Згодом джерела повідомили 24 Каналу, що чоловіку ампутували ногу вище коліна, він перебував у важкому стані. Наша редакція зверталась за коментарем до піар-менеджерки Гіги Ірени.

На цей час усе, що можемо коментувати, вже оприлюднено на офіційних ресурсах Степана Петровича. Якщо буде нова інформація, одразу повідомимо публічно. І менше вірте чуткам,

– відповіла Ірена.

Пізніше журналіст Віталій Глагола повідомив, що народний артист України впав у кому.

Хірургічне втручання стало вимушеним кроком після серйозних післяопераційних ускладнень. На тлі стресу організму в артиста різко підвищився рівень цукру, що спричинило критичні порушення кровообігу в нижній кінцівці. За інформацією джерел, рішення про ампутацію ухвалювали в умовах, коли інших способів зупинити небезпечні процеси не залишалося,

– написав він.

Після цього піар-менеджерка Степана Петровича звернулась до Глаголи, щоб він надав докази інформації, яку поширив, або видалив матеріал і публічно перепросив.

Що відомо про Степана Гігу?