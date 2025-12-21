Яку особливу колядку Степан Гіга колядував разом із родиною

На жаль, напередодні різдвяних свят обірвалось життя Степана Гіги. Та його творчість продовжує жити. У репертуарі виконавця були не тільки естрадні пісні, а й колядки, якими він прославляв народження Ісуса Христа.

Майже завжди Степан Петрович виступав на одній сцені зі своїми дітьми – донькою Квітославою та сином Степаном-молодшим. Деколи разом із ними співав онук Гіги – Даніель. 24 Канал розповість, яку колядку найчастіше виконувала родина та покаже архівні відео.

Найчастіше у репертуарі Гіги у період різдвяних свят лунала колядка "Хай Ісус мале дитя". Артист колядував її не випадково, адже таким чином популяризував народну традицію, об'єднував родину та створював святковий настрій.

Степан Гіга з родиною – "Хай Ісус мале дитя": дивіться відео онлайн

Колядує родина Степана Гіги – "Хай Ісус мале дитя": дивіться відео онлайн

"Хай Ісус мале дитя" – це традиційна українська різдвяна колядка, яка оспівує народження Ісуса Христа та звертається з побажаннями миру, благословення і радості до людей.

Колядка поширена в різних регіонах України, особливо в Галичині та на заході України. Її часто виконують у родинному колі, у церквах, вертепах тощо. Та й артисти під час своїх різдвяно-новорічних програм включають згадану колядку до репертуару.

Степан Гіга, Квітослава, Steve G, Даніель – "Хай Ісус мале дитя": слухайте колядку онлайн

Зазначимо, що колядка належить до народної творчості, й передавалась в усному вигляді з покоління у покоління.

У різних регіонах може дещо відрізнятись текст. Ба більше, залежно від місцевості колядка може починатися або закінчуватися різними рядками-побажаннями, але образ Ісуса-дитяти залишається незмінним – саме він є центральним символом коляди.

Можливо, у пам'ять про батька, донька, син та онук зберуться і виконають свою уже родинну колядку, а Степан Петрович з небес спостерігатиме за своїми нащадками.

