Бредлі Купер, Тейлор Свіфт, Леді Гага й інші: кого зі світових зірок помітили на Супербоулі-2025

У Сполучених Штатах відбулося довгоочікуване протистояння сезону в професійному американському футболі – Супербоул-2025. На цьогорічний матч завітало чимало світових зірок.

Серед них – співаки, актори, режисери та інші. Про те, кого саме зі знаменитостей помітили на Супербоулі-2025, пише Show 24.

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Так, на трибунах і у VIP-ложах помітили Бредлі Купера, а також співачок Айс Спайс і Тейлор Свіфт.

Для довідки! Бойфренд американської артистки Тейлор Свіфт належить до команди Kansas City Chiefs, яка торік виграла Суперкубок.

Бредлі Купера, Айс Спайс і Тейлор Свіфт на Супербоулі-2025 / Скриншоти з інстаграму

Леді Гага теж відвідала Супербоул-2025. Співачка, що цікаво, обрала нестандартний total black образ.

Також на спортивний матч завітав чоловік Бейонсе, репер Jay-Z, разом з доньками Блю Айві та Румі Картер.

Зірка фільму "Нерв" Емму Робертс теж помітили на Супербоулі-2025.

Окрім цього, на Супербоулі-2025 був актор й режисер Кевін Костнер, письменниця Марта Стюарт, актор і комік Піт Девідсон та інші.

Що відомо про Супербоул-2025