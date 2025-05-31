Світлана Білоножко тепло висловилася про своїх колег: "Це чесні співаки"

Співачка Світлана Білоножко висловилася про українських артистів. У свіжому інтерв'ю в народної артистки України запитали, кого з них за шкалою таланту вона ставить на рівень зі своїм покійним чоловіком.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інтерв'ю Білоножко "Апострофу Lime".

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Світлана Білоножко зазначила, що всі артисти – абсолютно різні. Співачка додала, що вони – успішні, талановиті та вміють працювати. Зокрема відзначила Павла Зіброва, Віктора Павліка і Петра Чорного.

Народна артистка України підкреслила, що не буде їх порівнювати. За словами Білоножко, у Павла Зіброва красивий баритон, також каже, що він – хороша людина. Співачка пригадала, що у її покійного чоловіка, Віталія Білоножка, був бас-баритон, тобто ще "густіший, зичніший голос". Однак зауважила, що є те, що їх всіх об'єднує.

Але що їх єднає? Любов і служіння Україні. Вони ж не стали ні мільйонерами, ні керівниками заводів, фабрик, пароплавів. Ви розумієте? Вони просто чесно працювали на сцені. Це чесні співаки й перед своїм народом, й перед професією,

– пояснила Світлана Білоножко.

Для довідки! Віталій Білоножко помер в січні 2024 року. Народному артисту України було 70 років.

Світлана Білоножко про молоду українську естраду

Світлана Білоножко також висловилася про молоду українську естраду.

"Та ви подивіться, який у нас Пивоваров, яка Tayanna. Ірина Білик досі фантастична. Які відчайдушні дівчата Ярослава Руденко, Христина Охітва. А дует Охітви та Жені Рибчинського чого вартий. Всіх і не згадаєш! Я завжди буру приклад у молоді", – відповіла співачка.