Світлана Павелецька зізналася, як до неї ставляться діти Дмитра Кулеби від першого шлюбу
Дружина колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, підприємиця Світлана Павелецька, розповіла про стосунки з дітьми чоловіка. Вона також зізналася, як до неї звертаються син і донька дипломата.
Одна з підписниць Павелецької вирішила особисто поцікавитися, як складається її спілкування з Єгором та донькою ексміністра Любою. У відповідь на запитання в інстаграмі бізнесвумен дала зрозуміти, що серйозних непорозумінь між ними немає. За її словами, діти Дмитра називають її просто "Свєта".
Наче нормально сприймають,
– коротко відповіла Павелецька.
Світлана Павелецька про стосунки з дітьми Кулеби / фото з інстаграму
Нагадаємо, що Єгор і Люба народилися у попередньому шлюбі Дмитра Кулеби з Євгенією. Наразі вони проживають із матір'ю. Сама ж Світлана виховує 13-річного сина Олександра від минулих стосунків. Хлопець мешкає разом із нею та Дмитром.
Водночас спільних дітей подружжя не планує. Раніше в програмі "ТУР Зірками" Павелецька пояснювала, що вони з чоловіком обговорили це питання ще на початку стосунків. За словами підприємиці, обоє вже мають досвід батьківства й тепер хочуть більше часу присвячувати одне одному.
Ми зустрілися з Дмитром, коли вже були дорослими зрілими людьми. У нас є троє чудесних дітей на двох: мій син і донька з сином Дмитра. Думаю, що всі батьківські функції кожен із нас виконав сповна. Ми не хочемо більше дітей. І не хотіли їх на момент, коли зустрілися,
– розповідала Світлана.
Світлана Павелецька з Дмитром Кулебою та дітьми / фото з інстаграму
Нещодавно дружина Кулеби відреагувала на новий удар по складу її видавництва.