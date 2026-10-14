Світлана Павелецька зізналася, як до неї ставляться діти Дмитра Кулеби від першого шлюбу

Дружина колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, підприємиця Світлана Павелецька, розповіла про стосунки з дітьми чоловіка. Вона також зізналася, як до неї звертаються син і донька дипломата.

Одна з підписниць Павелецької вирішила особисто поцікавитися, як складається її спілкування з Єгором та донькою ексміністра Любою. У відповідь на запитання в інстаграмі бізнесвумен дала зрозуміти, що серйозних непорозумінь між ними немає. За її словами, діти Дмитра називають її просто "Свєта".

Наче нормально сприймають,

– коротко відповіла Павелецька.

Світлана Павелецька про стосунки з дітьми Кулеби / фото з інстаграму

Нагадаємо, що Єгор і Люба народилися у попередньому шлюбі Дмитра Кулеби з Євгенією. Наразі вони проживають із матір'ю. Сама ж Світлана виховує 13-річного сина Олександра від минулих стосунків. Хлопець мешкає разом із нею та Дмитром.

Водночас спільних дітей подружжя не планує. Раніше в програмі "ТУР Зірками" Павелецька пояснювала, що вони з чоловіком обговорили це питання ще на початку стосунків. За словами підприємиці, обоє вже мають досвід батьківства й тепер хочуть більше часу присвячувати одне одному.

Ми зустрілися з Дмитром, коли вже були дорослими зрілими людьми. У нас є троє чудесних дітей на двох: мій син і донька з сином Дмитра. Думаю, що всі батьківські функції кожен із нас виконав сповна. Ми не хочемо більше дітей. І не хотіли їх на момент, коли зустрілися,

– розповідала Світлана.

Світлана Павелецька з Дмитром Кулебою та дітьми / фото з інстаграму

Нещодавно дружина Кулеби відреагувала на новий удар по складу її видавництва.

