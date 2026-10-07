На повторний удар по складу в інстаграмі відреагувала співзасновниця "Книголаву" та дружина колишнього очільника МЗС України Дмитра Кулеби Світлана Павелецька. Вона розповіла про масштаби нових втрат і зізналася, що особливо боляче переживати їх напередодні 10-річчя видавництва.

У липні російська атака вже знищила склад "Книголаву" та близько 250 тисяч книг. Після цього команда передрукувала частину накладів, завезла новинки й знайшла нове приміщення для зберігання. Однак тепер книги знову опинилися під ударом.

Павелецька зазначила, що наразі команда ще не може потрапити всередину й точно оцінити масштаби збитків. Водночас уже відомо, що втрачено десятки тисяч книг. Серед них – новинки останніх місяців і додруки видань, які знищили під час липневої атаки.

Дуже боляче на все це дивитися. Особливо тому, що за місяць "Книголаву" 10 років. Я зовсім не так уявляла собі цей час. Хотілося згадувати, як усе починалося, дивитися на те, скільки ми зробили за ці десять років, готуватися святкувати. А натомість я знову дивлюся на наш склад і думаю про книги, яких більше немає,

– написала вона.

Водночас Павелецька наголосила, що всі працівники видавництва живі та ніхто з команди не постраждав.

За три місяці Росія вдруге знищує наші книги. А ми знову будемо їх друкувати. Бо іншого варіанту в нас немає. Ми втомилися. Дуже. Але за ці роки вже навчилися поставати з попелу,

– додала співзасновниця "Книголаву".

Нагадаємо, що раніше російські дрони знищили склад Фундації Олени Зеленської у Києві