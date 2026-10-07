На очередной удар по складу в инстаграме отреагировала соучредительница "Книголава" и супруга бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая. Она рассказала о масштабах новых потерь и призналась, что особенно больно переживать их накануне 10-летия издательства.

В июле российская атака уже уничтожила склад "Книголава" и около 250 тысяч книг. После этого команда перепечатала часть тиражей, завезла новинки и нашла новое помещение для хранения. Однако теперь книги вновь оказались под ударом.

Павелецкая отметила, что пока команда еще не может попасть внутрь и точно оценить масштабы ущерба. В то же время уже известно, что потеряны десятки тысяч книг. Среди них – новинки последних месяцев и допечатки изданий, которые были уничтожены во время июльской атаки.

Очень больно на все это смотреть. Особенно потому, что через месяц "Книголаву" исполнится 10 лет. Я совсем не так представляла себе этот момент. Хотелось вспоминать, как все начиналось, смотреть на то, сколько мы сделали за эти десять лет, готовиться к празднованию. А вместо этого я снова смотрю на наш склад и думаю о книгах, которых больше нет,

– написала она.

В то же время Павелецкая подчеркнула, что все сотрудники издательства живы и никто из команды не пострадал.

За три месяца Россия во второй раз уничтожает наши книги. А мы снова будем их печатать. Потому что другого варианта у нас нет. Мы устали. Очень. Но за эти годы уже научились возрождаться из пепла,

– добавила соучредительница "Книголава".

Напомним, что ранее российские дроны уничтожили склад Фонда Елены Зеленской в Киеве