Українська телеведуча та зірка ранкового шоу "Підйом" Світлана Рижук пішла з життя у віці 40 років. Жінка тривалий час боролася з важким онкологічним захворюванням, про що з болем повідомив її чоловік Віктор Верба.

Трагічну звістку про втрату коханої підтвердив український співак та композитор на своїй сторінці у Facebook. Він присвятив дружині зворушливий допис зі світлинами, у якому розповів про її незламність та силу духу.

Відлетіла моя кохана Світлана Рижук. Вона була цілим світом для мене. Вона була особливою людиною. Її голос заворожував, її мова надихала, її краса чарувала, її інтелект дивував. Світлана була людиною покоління, справжньою українкою, патріоткою. Вона була для мене подругою і дружиною, коханою, музою, моєю половинкою, яка доповнювала мене у всьому,

– написав Віктор Верба.



Віктор Верба з дружиною / Фото з Facebook Віктора Верби

Про страшний діагноз – рак молочної залози з метастазами в печінку та кістки – телеведуча дізналася у 2024 році. Вона проходила складне лікування у Німеччині, а наприкінці жовтня повідомляла, що перебуває у стаціонарі в критичному стані.

Чоловік зірки наголосив, що вона мужньо терпіла всі випробування до самої смерті. Жінка пройшла через невимовний біль, але в душі залишилася бійцем за правду і за справедливість, наголосив її чоловік.

Вона назавжди залишиться в моєму серці прикладом краси, жіночої сили, українського слова і світлом, яким вона ділилася з тими, хто був з нею щирим. Я був із нею щодня до останнього, і вона була вдячна за прожите життя і за останні роки разом – спокійна і неймовірно красива,

– поділився музикант.



Ведуча Світлана Рижук / Фото з відкритих джерел

Світлана Рижук народилася 10 червня 1986 року в Луцьку, здобула освіту на факультеті міжнародної журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Глядачі найбільше запам'ятали її як ведучу прогнозу погоди та ранкового шоу "Підйом" на Новому каналі. Разом із чоловіком вона виховувала доньку, яка з'явилася на світ у 2021 році. Прощання з телеведучою відбудеться в її рідному Луцьку, точну дату родина повідомить згодом.

Нещодавно стало відомо, що під час концерту померла солістка тріо "Крайня хата" Іванна Ткачик.