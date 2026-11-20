Трагическую новость о потере любимой подтвердил украинский певец и композитор на своей странице в Facebook. Он посвятил жене трогательный пост с фотографиями, в котором рассказал о ее стойкости и силе духа.

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Ушла из жизни моя любимая Светлана Рыжук. Она была для меня целым миром. Она была особенным человеком. Ее голос завораживал, ее речь вдохновляла, ее красота очаровывала, ее интеллект удивлял. Светлана была человеком своего поколения, настоящей украинкой, патриоткой. Она была для меня подругой и женой, возлюбленной, музой, моей половинкой, которая дополняла меня во всем– написал Виктор Верба.

Виктор Верба с женой / Фото из Facebook Виктора Вербы

О страшном диагнозе – рак молочной железы с метастазами в печень и кости – телеведущая узнала в 2024 году. Она проходила сложное лечение в Германии, а в конце октября сообщила, что находится в стационаре в критическом состоянии.

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Муж звезды подчеркнул, что она мужественно переносила все испытания до самой смерти. Женщина пережила невыразимую боль, но в душе осталась борцом за правду и справедливость, подчеркнул ее муж.

Она навсегда останется в моем сердце примером красоты, женской силы, украинского слова и светом, которым она делилась с теми, кто был с ней искренним. Я был с ней каждый день до самого конца, и она была благодарна за прожитую жизнь и за последние годы, проведенные вместе, – спокойная и невероятно красивая– поделился музыкант.

Ведущая Светлана Рыжук / Фото из открытых источников

Светлана Рыжук родилась 10 июня 1986 года в Луцке, получила образование на факультете международной журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко. Зрители больше всего запомнили ее как ведущую прогноза погоды и утреннего шоу "Подъем" на Новом канале. Вместе с мужем она воспитывала дочь, которая появилась на свет в 2021 году. Прощание с телеведущей состоится в ее родном Луцке, точную дату семья сообщит позже.

Недавно стало известно, что во время концерта умерла солистка трио "Крайня хата" Иванна Ткачик.