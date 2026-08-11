Безцінні спогади, – Тарабарова замилувала архівними фото зі своїми трьома дітьми

Світлана Тарабарова показала архівні кадри зі своїми трьома дітьми.

Теплі сімейні знімки співачка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі, продемонструвавши, як подорослішали Іван, Марія та Поліна.

На фото діти позують удома та граються. Старші Іван і Марія одягнені у схожі світлі піжами в клітинку, а хлопчик тримає в руках гітару. Наймолодша Поліна також потрапила в кадр.

Тарабарова зізналася, що ці фотографії зберігала в сімейному архіві, а тепер вирішила поділитися ними з підписниками.

Безцінні спогади – фото з сімейного архіву,

– написала артистка під публікацією.

Судячи зі знімків, на момент фотосесії Івану, Марії та Поліні було приблизно 6, 4 та 2 роки відповідно.

Зараз діти вже помітно підросли: Івану виповнилося 7 років, Марії – 5, а Поліні – 3.

Наймолодша донька співачки народилася 19 квітня 2023 року – вже під час повномасштабної війни в Україні. Попри непрості обставини, Тарабарова не приховує, що хотіла б ще одну дитину.

Трьох дітей артистка виховує разом із чоловіком Олексієм Бондарем, який працює її концертним директором. Раніше Тарабарова також розповідала, чи планує її чоловік виїжджати за кордон після того, як їхня сім'я отримала статус багатодітної.