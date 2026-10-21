Яким Святослав Вакарчук був 30 років тому: у мережі з'явилися архівні кадри "Океану Ельзи"

У мережі опублікували архівне відео виступу гурту "Океан Ельзи" на фестивалі "Перлини сезону" в Києві у 1996 році. На кадрах можна побачити, який вигляд мав Святослав Вакарчук на початку музичної кар'єри. Зараз співакові 51 рік.

Тоді гурт виконав пісню "В очах твоїх я небо бачу", створену на вірш українського поета Богдана Лепкого. Над музикою працювали учасники "Океану Ельзи" разом з Олегом Суком, відомим як Джон, із гурту "Мертвий півень". Ролик опублікувало Суспільне Медіатека у своєму інстаграмі.

Цей архівний виступ викликав жваве обговорення в мережі. Користувачі діляться враженнями від ранньої творчості колективу та порівнюють, якими музиканти були тоді й зараз.

"Рання творчість ОЕ має особливий вайб", – написав один із користувачів. "Святославе, як ви виросли музикально. Зараз рівень. Великий приклад великої праці", – зазначила інша коментаторка. Також під відео залишають короткі, але емоційні коментарі: "Тут такий молоденький", "Дуже зворушливо", "Легенда". Окремі користувачі звернули увагу й на зовнішність молодого Вакарчука.

А інші навіть помітили схожість співака з аргентинським футболістом Ліонелем Мессі.

Коментарі під відео з виступу ОЕ у 1996 році / Скриншоти з інстаграму

До речі, нещодавно шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво також здивував шанувальників рідкісними фотографіями зі своєї юності.