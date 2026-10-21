Тогда группа исполнила песню "В твоих глазах я вижу небо", созданную на стихи украинского поэта Богдана Лепкого. Над музыкой работали участники "Океана Эльзы" вместе с Олегом Суком, известным как Джон, из группы "Мертвий півень". Ролик опубликовала "Суспильне Медиатека" в своем инстаграме.

Это архивное выступление вызвало оживленное обсуждение в сети. Пользователи делятся впечатлениями от раннего творчества коллектива и сравнивают, какими музыканты были тогда и сейчас.

"Раннее творчество ОЕ имеет особый вайб", – написал один из пользователей. "Святослав, как вы выросли в музыкальном плане. Сейчас уровень. Большой пример упорного труда", – отметила другая комментаторша. Также под видео оставляют короткие, но эмоциональные комментарии: "Здесь он такой молоденький", "Очень трогательно", "Легенда". Некоторые пользователи обратили внимание и на внешность молодого Вакарчука.

А другие даже заметили сходство певца с аргентинским футболистом Лионелем Месси.

Комментарии под видео с выступления ОЕ в 1996 году / Скриншоты из инстаграма

Кстати, недавно шеф-повар Эктор Хименес-Браво также удивил поклонников редкими фотографиями из своей юности.