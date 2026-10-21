Свой пост Эктор посвятил Международному дню повара, который отмечается 20 октября. Кулинар признался, что этот праздник для него особенный, ведь его собственный путь в профессии был нелегким. Публикацию Эктор Хименес-Браво распространил в инстаграме.

Оказалось, что для того, чтобы попасть на кухню ресторана, кулинар начинал с самой простой работы – мыл посуду. При этом он внимательно следил за работой шеф-поваров, перенимал опыт и читал много кулинарных книг. Особым моментом для него стал день, когда повара впервые доверили ему приготовить обед для всей команды.

Когда-то я мыл посуду на кухне и мечтал стать шеф-поваром. Я наблюдал за работой поваров, учился, читал книги. И когда мне впервые разрешили приготовить обед для персонала, для меня это была настоящая победа. С тех пор прошло много лет. В моей жизни было многое: победы, неудачи, сложные решения, переезды и моменты, когда приходилось начинать все сначала. Но одно оставалось неизменным – моя любовь к кулинарии,

– поделился Эктор.

Эктор Хименес-Браво / Фото из его инстаграма

Кулинар призвал всех не опускать руки и уверенно идти к своей цели, даже когда трудно.

Сегодня я хочу сказать каждому, у кого есть мечта: не бойтесь начинать с малого. Не сдавайтесь, даже если путь окажется сложнее, чем вы представляли. Ведь каждый большой успех когда-то начинался с первого шага,

– подчеркнул Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво / Фото из его инстаграма

Кстати, недавно ресторатор рассказал еще один интересный факт о себе: оказывается, он имеет художественное образование, и в юности серьезно подумывал связать свою жизнь с рисованием. Родители советовали ему стать архитектором, однако любовь к кистям и краскам осталась с ним на всю жизнь – сегодня это его любимая терапия.

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