"Надихаюсь ними": Святослав Вакарчук вперше показав своїх дітей

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вперше показав фото своїх дітей – 4-річного сина Івана і 3-річної доньки Соломії. Музикант майже не ділиться подробицями особистого життя та приховує сім'ю від публіки.

Вакарчук опублікував фотографію Івана та Соломії у своєму інстаграмі. Повідомляє Show 24.

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Святослав Вакарчук розповів, що допомагає йому справлятися зі стресом та психологічними викликами, які українці переживають останні три роки. Це музика, родина та поїздки на фронт, зізнався музикант.

Лідер гурту "Океан Ельзи" поділився, що зараз у його сім'ї – святкові дні. Річ у тім, що позавчора сину Вакарчука, Івану, виповнилося 4 роки, а сьогодні, 21 червня, його донька Соломія святкує 3-річчя.

Я дуже їх люблю і кожну хвилину життя надихаюсь ними. І в ці святкові для нашої родини дні просто хочу побажати, щоб і Івасик, і Соломійка, як і всі наші українські діти, коли виростуть, ніколи не знали слова "війна". Відчуваю: саме це зараз – найголовніше побажання. Воно веде вперед. Воно мотивує. Воно дає сили. За це і стоїмо. І вистоїмо,

– написав музикант.

Син та донька Святослава Вакарчука / Фото з інстаграму музиканта

Коротко про особисте життя Святослава Вакарчука