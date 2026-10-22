"Тіло як у 21-річного": 51-річний Святослав Вакарчук вразив мережу спортивними формами

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук знявся у новій фотосесії, продемонструвавши підтягнуту фігуру в обтислій чорній майці. Спортивне тіло 51-річного музиканта викликало справжній фурор серед прихильників.

Обговорення гарячих кадрів розпочалося під дописом артиста в Instagram. Співак позував у кепках з благодійного дропу "Друг", який створив спільно з відомим дизайнером Русланом Багінським.

Проте вся увага підписників дісталася не стильним головним уборам, а розкішним м'язам виконавця. У коментарях фанати засипали зірку компліментами, до яких приєдналися навіть інтерв'юерка Раміна Есхакзай та адвокат Євген Пронін.

Коментарі Раміної та Проніна / скриншот з інстаграму sviatoslav.vakarchuk

Шанувальники жартують, що час іде музиканту лише на користь. Вони пишуть, що фігура артиста виглядає так, ніби йому ледь виповнилося двадцять.

Коментарі / скриншот з інстаграму sviatoslav.vakarchuk

Сам співак раніше зізнавався, що терпіти не може нудні походи в тренажерний зал. Натомість він обожнює ігрові види спорту, багато бігає, плаває та регулярно робить базові вправи вдома.

Я вдома регулярно присідаю, роблю вправи на прес, стою в планці – такі стандартні речі,

– ділився секретами форми артист.

Святослав Вакарчук / фото sviatoslav.vakarchuk

Нещодавно шанувальники мали змогу порівняти нинішній вигляд співака з його юністю, коли в мережі опублікували архівні кадри виступу "Океану Ельзи" 1996 року.