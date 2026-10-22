"Тело как у 21-летнего": 51-летний Святослав Вакарчук поразил пользователей сети своей спортивной фигурой

Обсуждение ярких снимков началось под постом артиста в инстаграме. Певец позировал в кепках из благотворительной коллекции "Друг", которую он создал совместно с известным дизайнером Русланом Багинским.

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Однако все внимание подписчиков досталось не стильным головным уборам, а роскошным мышцам исполнителя. В комментариях фанаты засыпали звезду комплиментами, к которым присоединились даже интервьюер Рамина Эсхакзай и адвокат Евгений Пронин.

Комментарии Рамины и Пронина / скриншот из инстаграма sviatoslav.vakarchuk

Поклонники шутят, что время идет музыканту только на пользу. Они пишут, что фигура артиста выглядит так, будто ему едва исполнилось двадцать.

Комментарии / скриншот из инстаграма sviatoslav.vakarchuk

Сам певец ранее признавался, что терпеть не может скучные походы в тренажерный зал. Зато он обожает игровые виды спорта, много бегает, плавает и регулярно делает базовые упражнения дома.

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Я дома регулярно приседаю, делаю упражнения на пресс, стою в планке – такие стандартные вещи– делился секретами своей формы артист.

Святослав Вакарчук / фото sviatoslav.vakarchuk

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Недавно поклонники смогли сравнить нынешний облик певца с его юностью, когда в сети опубликовали архивные кадры выступления "Океана Эльзы" 1996 года.