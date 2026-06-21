Слово "разом" – це про них, – Вакарчук уперше за довгий час показав своїх дітей

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук не виносить особисте життя на загал. Проте сьогодні, у День батька, музикант показав рідкісне фото своїх дітей: сина Івана та доньки Соломії.

Вакарчук присвятив допис сину й доньці в інстаграмі. Також музикант звернувся до дружини.

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На фотографії Іван та Соломія сидять на кам'яних сходах біля будинку та усміхаються одне одному. Діти сфотографовані боком, тож їхні обличчя майже не видно.

Я ніколи не думав, що в мене будуть найкращі дні на Землі. От коли вони прекрасні просто тому, що вони є. Але саме такими стали для мене дні народження Іванка та Соломійки. Народженні з різницею в рік і два дні, вони завжди відзначають їх разом. І ростуть разом. І вчаться разом. Слово "разом" – це про них,

– поділився Святослав Вакарчук.

Лідер гурту "Океан Ельзи" побажав, аби син й донька прожили "довге, щасливе й наповнене світлом життя".

А чого ще може бажати тато? Їхнє щастя – моє щастя! А ще я дуже дякую їхній прекрасній мамі Жені. І в їхні дні народження. І кожного дня!,

– додав музикант.

Діти Святослава Вакарчука / Фото з інстаграму музиканта

Коротко про особисте життя Святослава Вакарчука