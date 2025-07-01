Не лише з репертуару "Океану Ельзи": Вакарчук розповів про улюблені пісні своїх дітей
- Святослав Вакарчук розповів, що його діти, Іван та Соломія, люблять пісні "Океану Ельзи", зокрема улюблений трек сина – "911".
- Іван також намагається грати пісню "911" на піаніно, а Соломія любить ті ж пісні, що й брат, але обидва є фанатами дитячого альбому Марії Бурмаки.
27 червня у Львові розпочалася серія концертів гурту "Океан Ельзи" "Той день", які проходять на території !FESTrepublic. Восени минулого року виступи з нагоди 30-річчя колективу відгриміли в Києві у Палаці спорту.
Сьогодні, 1 липня, пройде останній львівський концерт гурту "Океан Ельзи". Перед виступом редакції Show 24 вдалося трішки поспілкуватися зі Святославом Вакарчуком.
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Декілька днів тому Святослав Вакарчук вперше показав фото своїх дітей: 4-річного Івана та 3-річної Соломії. Музикант розповів, чи є в сина і доньки улюблені пісні з репертуару гурту "Океан Ельзи".
Вони люблять багато наших пісень. Іван дуже любить пісню "911". Я про це говорив, коли відкрили знаменитий збір з Badstreet Boys. Це його улюблена пісня. І тепер він не тільки оригінальне відео дивиться, а ще й це. Каже: "Включи, будь ласка". Раз 10 підряд. Плюс він її пробує грати на піаніно,
– поділився Вакарчук.
Для довідки! Святослав Вакарчук та Badstreet Boys переспівали пісню "911", щоб підтримати Збір №13 від Atlas Festival та фонду "Повернись живим", мета якого зібрати 100 мільйонів гривень на дрони для ЗСУ.
Лідер "Океану Ельзи" додав, що Соломія любить ті ж самі пісні, що й брат.
"Вона молодша і змушена любити ті пісні, які любить Іван. Але щоб ви не думали, що вони слухають тільки татові пісні. Вони дуже люблять дитячий альбом Марії Бурмаки. Великі фанати", – зазначив музикант.