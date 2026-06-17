Запам'ятаю на все життя, – Вакарчук заспівав для енергетиків на зруйнованому росіянами об'єкті

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук виступив на одному з енергетичних об'єктів Київщини, який неодноразово зазнавав російських атак.

Артист поділився кадрами з концерту та розповів про свої враження в інстаграмі.

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За словами Вакарчука, цей виступ став для нього особливим. Для людей, які працюють на енергетичному об'єкті, він виконав кілька своїх відомих пісень, зокрема хіт ОЕ "Все буде добре".

Співак також подякував енергетикам за їхню щоденну роботу та наголосив, що сьогодні вони, як і військові, медики та рятувальники, виконують надважливу місію для країни.

Такі виступи, в спеціальних обставинах, коли говориш, співаєш голосніше, ніж зазвичай, бо в той самий час турбіни та генератори працюють, і завдяки вам – безперебійно, виробляється енергія, така необхідна усім, я запам'ятаю на все життя,

– написав Святослав Вакарчук.

Нагадаємо, цієї весни Святослав Вакарчук також дав концерт на електростанції, пошкодженій через російський обстріл.

До цього на одному з енергооб'єктів побував Сергій Жадан. Письменник провів зустріч із працівниками станції біля знищеного російськими ударами 40-тонного трансформатора.