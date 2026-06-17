Команда СТБ вже оголосила дату прем'єри та назвала суддів нового сезону. Про це повідомили на сторінці телеканалу в інстаграмі.
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Членами журі "Україна має талант" стануть актор Стас Боклан, телеведуча та акторка Олена Кравець та співак Артем Пивоваров.
Судді шоу "Україна має талант" / Фото СТБХочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Старт проєкту запланований на 23 серпня.
На сцену вийдуть українці, які надихають, дивують, ризикують, мріють і не бояться бути собою. Ті, чиї історії заслуговують бути почутими. Ті, ким завтра пишатиметься вся країна,
– йдеться в публікації СТБ.
Ведучим шоу буде Григорій Решетнік.
Ведучий шоу "Україна має талант" / Фото СТБ
Що відомо про шоу "Україна має талант"?
Це українська версія всесвітньо відомого шоу Got Talent. У ньому беруть участь люди з різними талантами – співаки, музиканти, танцівники, акробати, гумористи та інші артисти, які показують свої вміння на сцені.
В Україні шоу вперше вийшло у 2009 році. Відтоді зняли десять сезонів, і тепер проєкт знову повертається, щоб відкрити нові таланти та здивувати глядачів.
- До речі, напередодні телеканал "1+1 Україна" повідомив про повернення шоу "Голос країни" після трьох років перерви. Новий, 14 сезон стартує восени.