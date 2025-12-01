"Танці з зірками" повертаються: всі учасники та де дивитись передноворічний спецвипуск

Крайній сезон популярного шоу "Танці з зірками в Україні" вийшов у 2021 році, ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Після чотирирічної паузи проєкт повертається на екрани зі спеціальним передноворічним випуском.

Прем'єра спецвипуску відбудеться 28 грудня о 20:00. Що відомо про учасників, суддів та інші подробиці програми – дивіться в матеріалі 24 Каналу.

Не пропустіть Тарас та Олена Тополі розлучаються

Передноворічний спецвипуск "Танців з зірками" пройде зі слоганом "Рух до життя" і матиме благодійну мету. Разом із Superhumans Center проєкт збирає кошти на прицільну евакуацію. Завдяки їй поранених бійців із передової доставляють у лікарню у середньому за 15-17 годин. Цей час критично важливий і часто вирішує, чи вдасться зберегти людині кінцівку або навіть життя.

Хто стане учасниками "Танців з зірками"?

У благодійному спецвипуску танцювального шоу візьмуть участь :

ветеранка Руслана Данілкіна;

стендап-комік Василь Байдак;

ведуча "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс;

фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич;

ведуча ТСН Наталя Островська;

герой шоу "Холостяк-9" Нікіта Добринін;

ведуча програми "Ближче до зірок" Наталі Солонік;

співачка KOLA;

актор Павло Текучев;

Крім того, на паркет вийде інфлюенсерка Даша Квіткова, ведучий реаліті "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетнік та акторка Наталка Денисенко.

Учасників передноворічного спецвипуску "Танців з зірками" / Фото 1+1

Судді шоу "Танці з зірками"

Оцінювати виступи учасників буде зіркове журі:

Співачка Наталія Могилевська , яка була учасницею "Танців з зірками" у 1-му, 3-му і 4-му сезонах, і в останньому в парі з Ігорем Кузьменком здобула перемогу.

, яка була учасницею "Танців з зірками" у 1-му, 3-му і 4-му сезонах, і в останньому в парі з Ігорем Кузьменком здобула перемогу. Танцівник і хореограф Дмитро Дікусар, який брав участь у 2, 6, 7 та 8 сезонах "Танців з зірками". З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він долучився до ЗСУ.

Коли мене запросили на благодійний ефір, перше, на що я звернув увагу, це мета цього заходу. Бо якщо заради розваги, я б навіть не намагався говорити про це з командуванням. По-друге, я звернув увагу на посаду судді й зрадів, бо зараз, при всьому бажанні, я не зміг би бути у ролі танцівника, роки служби трохи зіпсували моє здоров'я,

– розповідав танцюрист в коментарі Viva.

Артист Монатік , який був суддею шоу у 2021 році.

, який був суддею шоу у 2021 році. Прима-балерина Національної опери України й керівниця Київського державного фахового хореографічного коледжу імені Тетяни Таякіної Катерина Кухар.



Судді благодійного спецвипуску "Танців з зірками" / Фото 1+1

Де дивитися благодійний спецвипуску "Танців з зірками"?

Шоу транслюватимуть на телеканалі 1+1 Україна.

Команда проєкту на своїй сторінці в інстаграмі зазначила, що "Танці з зірками. Рух до життя" – це нагадування, що українці – народ надлюдей, який попри все продовжує жити, творити й розвиватися.

Благодійний спецвипуск має надихнути глядачів на віру в себе.