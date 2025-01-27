Співають всі – пісня "Танцювала риба з раком" полонила мережу

Якщо за останні дні ви досі не наспівували рядки з пісні "Танцювала риба з раком", то, мабуть, опинились дуже далеко від нового тренду. Цікаво, що вчергове українські треки популяризуються саме через тікток.

А якщо ви належите до категорії тих людей, які 24/7 ходять і таки наспівують цю пісеньку, то вітаємо у клубі поціновувачів української культури, пише Show24.

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Невідомо хто і як поширив пісню "Танцювала риба з раком", однак вона стала настільки популярною, що її не просто слухають українці, а й перекладають іноземці.

Користувачі поширюють відео, які візуалізують рядки з треку, пишуть, що вже тривалий час не можуть відірватись від наспівування, а дехто взагалі зачаровує власним виконанням.

Зазначимо, що оригінальний уривок пісні взято з фільму "Пропала грамота" 1972 року. Одним із виконавців був Іван Миколайчук, який грав роль козака Василя.

"Танцювала риба з раком" – уривок з фільму "Пропала грамота": дивіться відео онлайн

Чому саме сьогодні згадали про "рибу з раком" – невідомо, однак це добра згадка про те, що сучасне покоління поважає свою культуру та популяризує її у доступний спосіб.

Що відомо про фільм "Пропала грамота"

"Пропала грамота" – український фільм радянського виробництва, який частково знятий за мотивами однойменного оповідання Миколи Гоголя. Важливий факт, що знімання кінокартини завершили у 1972 році, однак публіка її побачила аж на початку 80-х років. Сталось це через те, що партійні чиновники-цензори заборонили стрічку до показу через невдоволення "ідеологічною" кінцівкою фільму.

Фільм "Пропала грамота" / Фото з відкритих джерел

Сюжет розповідає про пригоди козаків Василя та Андрія, які їхали до цариці у Петербург і везли їй гетьманську грамоту. Сьогодні "Пропала грамота" вважається однією з найкращих українських кінокартин.