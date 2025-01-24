Влад Дарвін поділився, що бачив чимало відео під пісню "Три сестри" від поляків. Тому вирішив адаптувати її польською мовою. Про це пише 24 Канал з посиланням на тікток артиста.

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Я бачив, як польські діти танцювали під цю пісню. Аманда, Лінда і Роза - три сестри. Ось чому я вирішив перекласти її польською! Як вам адаптація тексту польською мовою? А як щодо моєї вимови? Якою мовою ви хотіли б почути більше?

– запитав співак у підписників.

"Три сестри" польською мовою: відео

У коментарях діляться думками щодо звучання польської версії. Та пропонують, якою мовою ще могла б зазвучати пісня "Три сестри".

"Польською звучить найкраще! Супер!";

"Оригінал однаково найкращий";

"Треба робити english version. Буде міжнародний хіт";

"Дуже вплинув на мене вислів Stromae, що коли пісня гарна, то її будуть слухати попри мову. Тому він принципово співав рідною французькою. Адаптація гарна, але все ж українська більше до душі";

"Зробіть японською";

"Який милозвучний та ніжний голос".

Історія треку "Три сестри"

Спершу у тіктоці завірусився трек "Три сестри" Влада Дарвіна 2013 року, написаний ще російською мовою. Відео під цю пісню знімали росіяни, тож співак вирішив нагадати, хто є автором, та перекласти на українську.

Вже українська версія підірвала тікток. Трек набрав понад 1,2 мільярда переглядів у соцмережі, а під нього створили понад 1 мільйон відео.