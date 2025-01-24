Влад Дарвин поделился, что видел немало видео под песню "Три сестры" от поляков. Поэтому решил адаптировать ее на польском языке. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток артиста.

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Я видел, как польские дети танцевали под эту песню. Аманда, Линда и Роза - три сестры. Вот почему я решил перевести ее на польский язык! Как вам адаптация текста на польском языке? А как насчет моего произношения? На каком языке вы хотели бы услышать больше?

– спросил певец у подписчиков.

"Три сестры" на польском языке: видео

В комментариях делятся мнениями относительно звучания польской версии. И предлагают, на каком языке еще могла бы зазвучать песня "Три сестры".

"На польском звучит лучше всего! Супер!";

"Оригинал все равно лучший";

"Надо делать english version. Будет международный хит";

"Очень повлияло на меня высказывание Stromae, что когда песня хорошая, то ее будут слушать несмотря на язык. Поэтому он принципиально пел на родном французском. Адаптация хорошая, но все же украинский больше по душе";

"Сделайте на японском";

"Какой благозвучный и нежный голос".

История трека "Три сестры"

Сначала в тиктоке завирусился трек "Три сестры" Влада Дарвина 2013 года, написанный еще на русском языке. Видео под эту песню снимали россияне, поэтому певец решил напомнить, кто является автором, и перевести на украинский.

Уже украинская версия взорвала тикток. Трек набрал более 1,2 миллиарда просмотров в соцсети, а под него создали более 1 миллиона видео.