Працювала з Ленні Кравіцем і Леді Гагою: розкрили ім'я другої судді шоу "Танцюють всі"

Хореографка світового рівня Марина Кущова приєдналася до команди оновленого шоу "Танцюють всі". Вона стала другою суддею проєкту.

Про це йдеться на сторінці Марини в інстаграмі.

Відомо, що Кущова працювала з Ленні Кравіцем, Yungblud, Леді Гагою, Rosalía та Florence + the Machine, а в Україні ставила хореографію для Монатіка, Тіни Кароль, гурту The Hardkiss, Макса Барських, KAZKA та Наді Дорофєєвої.

Крім того, Марина виступала на показі Christian Louboutin у рамках Paris Fashion Week 2023, брала участь у шоу America's Got Talent (2019), а також знімалась у кампейнах для Nike, Uniqlo та TTSWTRS.

Мені вдалося здобути різноплановий досвід і подивитися на танець під різними кутами: у театрі, на знімальному майданчику, великій сцені чи в батлах… Наші українські танцівники за рівнем виконання нічим не поступаються тим, хто виступає на світовій сцені.,

– поділилася суддя "Танцюють всі".

Вона переконана, що українські танцівники заслуговують виступати на найпрестижніших сценах світу.

Хто ще став суддею "Танцюю всі"

Творці шоу раніше представили чемпіона світу з хіп-хопу Максима Оробця. Він добре знайомий глядачам як учасник першого сезону "Танцюють всі", проте цього разу повернеться на проєкт уже в ролі судді.

Суддя оновленого шоу "Танцюю всі" / Фото з інстаграму проєкту

Імена інших суддів та дату прем'єри нового сезону творці проєкту оголосять згодом.

При цьому "Танцюють всі" – не єдиний популярний проєкт, який повертається на екрани. Невдовзі глядачі також побачать новий сезон "Фабрики зірок". Нещодавно стало відомо, хто стане ведучими талант-шоу.