Show24 Телешоу Працювала з Ленні Кравіцем і Леді Гагою: розкрили ім'я другої судді шоу "Танцюють всі"
28 липня, 12:52
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Працювала з Ленні Кравіцем і Леді Гагою: розкрили ім'я другої судді шоу "Танцюють всі"

Софія Хомишин

Хореографка світового рівня Марина Кущова приєдналася до команди оновленого шоу "Танцюють всі". Вона стала другою суддею проєкту.

Про це йдеться на сторінці Марини в інстаграмі.

Відомо, що Кущова працювала з Ленні Кравіцем, Yungblud, Леді Гагою, Rosalía та Florence + the Machine, а в Україні ставила хореографію для Монатіка, Тіни Кароль, гурту The Hardkiss, Макса Барських, KAZKA та Наді Дорофєєвої.

Крім того, Марина виступала на показі Christian Louboutin у рамках Paris Fashion Week 2023, брала участь у шоу America's Got Talent (2019), а також знімалась у кампейнах для Nike, Uniqlo та TTSWTRS.

Мені вдалося здобути різноплановий досвід і подивитися на танець під різними кутами: у театрі, на знімальному майданчику, великій сцені чи в батлах… Наші українські танцівники за рівнем виконання нічим не поступаються тим, хто виступає на світовій сцені.,
– поділилася суддя "Танцюють всі".

Вона переконана, що українські танцівники заслуговують виступати на найпрестижніших сценах світу.

Хто ще став суддею "Танцюю всі"

Творці шоу раніше представили чемпіона світу з хіп-хопу Максима Оробця. Він добре знайомий глядачам як учасник першого сезону "Танцюють всі", проте цього разу повернеться на проєкт уже в ролі судді.

Суддя оновленого шоу "Танцюю всі" / Фото з інстаграму проєкту 

Імена інших суддів та дату прем'єри нового сезону творці проєкту оголосять згодом.

При цьому "Танцюють всі" – не єдиний популярний проєкт, який повертається на екрани. Невдовзі глядачі також побачать новий сезон "Фабрики зірок". Нещодавно стало відомо, хто стане ведучими талант-шоу.

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