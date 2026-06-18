Раніше уже повідомляли, що одним із ведучих буде переможець проєкту – Володимир Дантес. А сьогодні компанія SWEET.TV у соцмережах повідомила, хто ж отримав вакантне місце другого ведучого.

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Отже, співведучою співака стане українська гумористка Даша Кубік, а головним ментором проєкту став Алан Бадоєв.

Вони будуть відкривати оновлену "Фабрику зірок" та супроводжуватимуть учасників на шляху до великої сцени. У проєкті Даша Кубік також стане провідницею глядачів у роботу фабрикантів поза сценою, спілкуватиметься з учасниками у найемоційніші моменти, допомагатиме їм адаптуватися до життя на проєкті та показуватиме те, що зазвичай залишається за кадром,

– йдеться в описі.

І це ще не всі новини. Компанія також повідомила, що кожного четверга оголошуватиме імена людей, які стоятимуть за створенням нового сезону "Фабрики зірок".

Також для всіх охочих оголосили додатковий шанс потрапити на проєкт. Для цього потрібно зробити наступні кроки: записати відео й опублікувати його у соцмережах з відміткою офіційної сторінки "Фабрики зірок". Далі потрібно залучили аудиторію, яка дасть багато реакцій на відео. Ті п'ять учасників, які зберуть найбільшу підтримку аудиторії, отримають прямий квиток не телевізійну зйомку шоу.

До слова! Переможець проєкту отримає 500 тисяч гривень, старт кар'єри, любов глядачів та пісню від музичного продюсера, композитора та сонграйтера Івана Клименка.

Які старі проєкти повертаються на екрани?

Уже стартував кастинг на новий сезон проєкту "Голос країни". Прем'єра відбудеться цієї осені. Взяти участь можуть усі охочі віком від 16 років: сольні виконавці, дуети, тріо, квартети та музичні колективи.

"Україна має талант" також виходить в ефір з 23 серпня. Членами журі стануть актор Стас Боклан, телеведуча та акторка Олена Кравець та співак Артем Пивоваров. Ведучий – Григорій Решетник.

Також тривають зйомки нового сезону кулінарного шоу "МастерШеф. Професіонали" з новим суддею Алексом Якутовим.