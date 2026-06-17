Іво Бобул родом із Чернівецької області, однак після закінчення школи пішов навчатись у ПТУ на токаря керамічних виробів у Донецькій області, однак його душа завжди належала музиці. На його творчому шляху завжди були несподівані перешкоди, тому мрію часто доводилось відкладати на другий план. У день його народження 24 Канал розповість про кар'єру Бобула, особисте життя і покаже, як артист виглядає зараз.

Читайте також Куди зникла переможниця "Голосу країни" Оксана Муха, яка поборола рак

Шлях до народного артиста України

Шлях до музики розпочався з виступів у ресторанах, а от професійну освіту виконавець здобув у Чернівецькому музучилищі. Хто не знав, то раніше Іво Бобул був частиною декількох колективів: ВІА "Море", ВІА "Віватон", ВІА "Черемош" тощо.

Іво Бобул у молодості / Архівне фото з фейсбуку співака

Попри те, що у світ почали виходити пісні у виконанні Бобула, популярність його постійно оминала. У 1990 році вийшла у світ одна з найвідоміших пісень – "На Україну повернусь". Через рік Бобул разом із Лілією Сандулесою записали декілька спільних треків: "Берег любові", "А липи цвітуть", "Промінь мого серця" та інші.

Іво Бобул – "На Україну повернусь": дивіться відео онлайн

У 1995 році Іво Бобулу надали звання заслуженого артиста України, у 1998 – народного артиста, у 2003 – вручили орден Ярослава Мудрого V ступеня, а у 2013 – орден "За заслуги" III ступеня.

Цікавий факт! Він навіть був завідувачем кафедри естрадного та академічного вокалу й звукорежисури Інституту сучасного мистецтва Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв України.

Іво Бобул / Фото з фейсбуку співака

Чотири шлюби Іво Бобула

Перший шлюб артиста протривав всього три місяці. За словами Бобула, стосунки розпались через тещу, яка налаштовувала дружину проти нього. Однак у пари таки народився син Руслан, який сьогодні мешкає за кордоном.

Від другого шлюбу у співака є донька Людмила. Іво стверджує, що причиною розлучення стало те, що "дружина загуляла".

Потім у його житті з'явилась естрадна співачка Лілія Сандулесу. Вони пробули у шлюбі аж 10 років, але спільних дітей так і не народилось. Причиною розриву називали несумісність характерів.

Іво Бобул і Лілія Сандулесу / Фото "Музвар"

В інтерв'ю Rostyslove Production Сандулесу розповіла, що була вагітна від Іво Бобула наприкінці 1994 року. Вона зізналась про це артисту, але не отримала підтримку у відповідь.

Я кажу, що вагітна, що будемо робити? Каже: "Ну Лілю, ми тільки приїхали. Ну не треба, треба ж якось концерти, тільки воно пішло, давай потім". Що я мала робити? Він не хотів,

– сказала Лілія Сандулесу.

За словами Сандулесу, співак вмовив її зробити аборт.

Сам артист в інтерв'ю "ТСН Гламур" заявив, що вперше почув цю інформацію саме з інтерв'ю колишньої дружини.

Перший раз чую про це. Після цього інтерв'ю я перестав поважати Лілію, бо там стільки брехні, що я дивувався, звідки вона взяла це все і навіщо вона це зробила,

– каже співак.

Наталія – четверта дружина. Вона молодша від чоловіка на 12 років. У подружжя є син Данило.

Іво Бобул з сім'єю / Скриншот з відео

Як відомо, не з усіма колишіми коханими знаменитість підтримує зв'язок. Ба більше, сьогодні він вже у статусі дідуся. Іво Бобул має трьох онуків. Однак в інші деталі особистого життя артист не вдається, адже вважає, що щастя любить тишу.

Чому Іво Бобул різко схуд?

У червні у мережі з'явилось свіже фото виконавця. Його шанувальники одразу помітили, що їхній кумир помітно схуд.

Іво Бобул / Фото з інстаграму

Після цього він дав інтерв'ю проєкту "Життя відомих людей", де коротко відповів на запитання щодо схуднення: "Вчасно заспиртувався". Коли ж журналісти спробували дізнатися більше, співак відреагував доволі різко.

Не скажу ні слова. Людям не треба знати те, що їм не треба знати. Треба слухати пісні – все. Хай люблять таким, який я є. Любити не треба, лише поважати,

– сказав він.

Під час інтерв'ю Іво Бобул настільки роздратувався через запитання про своє схуднення, що навіть пригрозив достроково його завершити.

Де зараз Іво Бобул?

Як відомо, співак продовжує творчу діяльність і час від часу виступає з концертами. Нагадаємо, що у грудні 2025 року помер Степан Гіга. На його похорон майже ніхто не прийшов із зіркових колег, що викликало гнівну реакцію зі сторони публіки.

В інтерв'ю "В гостях у Гордона" Бобул пояснив, що у той день мав виступи і різко засудив композитора Ярослава Боруту, який розкритикував знаменитостей, котрі не приїхали на прощання зі Степаном Гігою, але "піаряться" на його смерті.

Усіх сполошив, хто прийшов, хто не прийшов на похорон... А він ходив до когось на похорон, якщо з іншого боку взяти? А ти ходив до когось? Якщо в артиста робота, ти розумієш, що таке робота для артиста? Вона сьогодні є, а завтра вже не буде,

– зазначив співак.

Бобул також пригадав, що майже одразу дізнався про погіршення здоров'я Степана Гіги. Артист запропонував свою допомогу, але вона не знадобилася.

Також співак зізнався, що у Криму мав будинок. Та станом на сьогодні він згорів. Ймовірно, відбувся підпал. Щоб врятувати майно, співак передав гроші, щоб зробили новий дах і забили вікна, адже після час пожежі стіни залишились.