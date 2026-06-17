Иво Бобул родом из Черновицкой области, однако после окончания школы он поступил в профессионально-техническое училище на токаря по керамическим изделиям в Донецкой области, но его душа всегда принадлежала музыке. На его творческом пути всегда были неожиданные препятствия, поэтому мечту часто приходилось откладывать на второй план. В день его рождения 24 Канал расскажет о карьере Бобула, личной жизни и покажет, как артист выглядит сейчас.

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Путь к званию народного артиста Украины

Путь к музыке начался с выступлений в ресторанах, а вот профессиональное образование исполнитель получил в Черновицком музучилище. Кто не знал, то раньше Иво Бобул был частью нескольких коллективов: ВИА "Море", ВИА "Виватон", ВИА "Черемош" и т. д.

Иво Бобул в молодости / Архивная фотография из Facebook певца

Несмотря на то, что в свет начали выходить песни в исполнении Бобула, популярность его постоянно обходила стороной. В 1990 году вышла одна из самых известных песен – "На Україну повернусь". Через год Бобул вместе с Лилией Сандулесой записали несколько совместных треков: "Берег любові", "А липи цвітуть", "Промінь мого серця" и другие.

Иво Бобул – "На Україну повернусь": смотрите видео онлайн

В 1995 году Иво Бобулу присвоили звание заслуженного артиста Украины, в 1998 – народного артиста, в 2003 – вручили орден Ярослава Мудрого V степени, а в 2013 году – орден "За заслуги" III степени.

Интересный факт! Он даже был заведующим кафедрой эстрадного и академического вокала и звукорежиссуры Института современного искусства Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Украины.

Иво Бобул / Фото из Facebook певца

Четыре брака Иво Бобула

Первый брак артиста продлился всего три месяца. По словам Бобула, отношения распались из-за тещи, которая настраивала жену против него. Однако у пары все же родился сын Руслан, который сегодня проживает за границей.

От второго брака у певца есть дочь Людмила. Иво утверждает, что причиной развода стало то, что "жена загуляла".

Затем в его жизни появилась эстрадная певица Лилия Сандулесу. Они прожили в браке целых 10 лет, но общих детей так и не родилось. Причиной разрыва называли несовместимость характеров.

Иво Бобул и Лилия Сандулесу / Фото "Музвар"

В интервью Rostyslove Production Сандулесу рассказала, что была беременна от Иво Бобула в конце 1994 года. Она призналась об этом артисту, но не получила поддержки в ответ.

Я говорю, что беременна, что будем делать? Он говорит: "Ну Лиля, мы только приехали. Ну не надо, надо же как-то концерты, только это началось, давай потом". Что я должна была делать? Он не хотел,

– сказала Лилия Сандулесу.

По словам Сандулесу, певец уговорил ее сделать аборт.

Сам артист в интервью"ТСН Гламур" заявил, что впервые услышал эту информацию именно из интервью бывшей жены.

Впервые слышу об этом. После этого интервью я перестал уважать Лилию, потому что там столько лжи, что я удивлялся, откуда она взяла все это и зачем она это сделала,

– говорит певец.

Наталья – четвертая жена. Она моложе мужа на 12 лет. У супругов есть сын Даниил.

Иво Бобул с семьей / Скриншот из видео

Как известно, не со всеми бывшими возлюбленными знаменитость поддерживает связь. Более того, сегодня он уже в статусе дедушки. У Иво Бобула трое внуков. Однако в другие детали личной жизни артист не вдается, ведь считает, что счастье любит тишину.

Почему Иво Бобул резко похудел?

В июне в сети появилось свежее фото исполнителя. Его поклонники сразу заметили, что их кумир заметно похудел.

Иво Бобул / Фото из инстаграма

После этого он дал интервью проекту "Жизнь известных людей", где кратко ответил на вопрос о похудении: "Вовремя заспиртовался". Когда же журналисты попытались узнать больше, певец отреагировал довольно резко.

Не скажу ни слова. Людям не нужно знать то, что им не нужно знать. Надо слушать песни – и все. Пусть любят таким, какой я есть. Любить не нужно, только уважать,

– сказал он.

Во время интервью Иво Бобул настолько раздражился из-за вопроса о своем похудении, что даже пригрозил досрочно его завершить.

Где сейчас Иво Бобул?

Как известно, певец продолжает творческую деятельность и время от времени выступает с концертами. Напомним, что в декабре 2025 года скончался Степан Гига. На его похороны почти никто не пришел из звездных коллег, что вызвало гневную реакцию со стороны публики.

В интервью "В гостях у Гордона" Бобул объяснил, что в тот день у него были выступления, и резко осудил композитора Ярослава Боруту, который раскритиковал знаменитостей, не приехавших на прощание со Степаном Гигой, но "пиарятся" на его смерти.

Всех взволновал, кто пришел, кто не пришел на похороны... А он ходил к кому-то на похороны, если посмотреть с другой стороны? А ты ходил к кому-то? Если у артиста работа, ты понимаешь, что такое работа для артиста? Она сегодня есть, а завтра уже не будет,

– отметил певец.

Бобул также вспомнил, что почти сразу узнал об ухудшении здоровья Степана Гиги. Артист предложил свою помощь, но она не понадобилась.

Также певец признался, что у него был дом в Крыму. Но на сегодняшний день он сгорел. Вероятно, произошел поджог. Чтобы спасти имущество, певец передал деньги, чтобы сделали новую крышу и забили окна, ведь после пожара стены остались.