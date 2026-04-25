Show24 Українські зірки Блогерка-мільйонниця Таня Самбурська повідомила про розставання з бойфрендом
25 квітня, 18:19
3

Марія Примич
Основні тези
  • Блогерка Таня Самбурська повідомила про розставання з бойфрендом Єгором.
  • Таня розповіла, що в них була красива історія кохання, але тривала вона недовго.
Слухати новину 00:23 хв

Блогерка-мільйонниця з Івано-Франківська Таня Самбурська повідомила про зміни в особистому житті. Вона розійшлася з бойфрендом.

Новиною Самбурська поділилась в інстаграмі. Блогерка зізналась, що вони з Єгором уже давно не разом. 

Таня Самбурська розповіла, що у її житті почався новий етап.

Наші шляхи з Єгором давно розійшлись. Але я дуже вдячна за той час, який у нас був. Вдячна за ту любов, яка була між нами, та досвід, який ми одне одному подарували, 
– зазначила блогерка.

За словами Самбурської, у них з Єгором вийшла красива та романтична історія кохання, хоч і тривала вона не довго. Блогерка натякнула, що вони розійшлися мирно. 

Для вас це, можливо, несподівана новина, але рішення прийняте як серцем, так і головою, 
– наголосила Таня.

Таня Самбурська розійшлася з бойфрендом / Скриншот з інстаграму блогерки

Торік у проєкті Okay Eva Bar Таня Самбурська розповіла, що познайомилася з Єгором у Варшаві, де він жив. Блогерці написала менеджерка хлопця і запропонувала співпрацю на бартерній основі. 

Таня прийшла до Єгора у заклад, де й познайомилася з ним. Приблизно пів року вони не підтримували зв'язок, а потім зустрілися, коли Самбурська запізнилась на літак у Париж.

Ми беремо нові квитки. Літак через декілька годин, і ми пишемо йому (Єгору – 24 Канал): "Чи не проти ти, щоб ми до тебе приїхали й помилися?", 
– розповідала вона.

Після цього між Танею та Єгором зав'язалося спілкування, а згодом вони почали зустрічатися.

Таня Самбурська з колишнім хлопцем / Фото з інстаграму блогерки

Що відомо про шлюб Тані Самбурської?

  • Нагадаємо, що Таня Самбурська 9 років була у стосунках з чоловіком на ім'я Ігор. Вони одружилися у 2019 році, а у 2023 блогерка оголосила про розлучення.

  • У блозі Самбурська показувала ідеальну картинку сімейного життя, тож для багатьох новина про розрив стала шоком. Згодом блогерка поділилась, що насправді вони часто сварилися. 

Пов'язані теми:

Інстаграм-блогери Українські зірки