Лідер гурту АНТИТІЛА Тарас Тополя оголосив про розлучення з дружиною Оленою. Співак зазначив, що це було зважене рішення, яке вони прийняли разом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку Тополі.

Ми з Оленою Тополею розлучаємося. Це зважене рішення нас обох. З великою взаємною вдячністю за все, що пройшли й створили разом! Це цінно, це нікуди не зникне, ніколи, бо було створено в коханні. З відповідальністю і любов'ю до наших діток, ми ставимо крапку в стосунках і починаємо нові, окремі, сторінки життя. Вже не як чоловік і дружина, але як партнери у вихованні дітей,

– зазначив Тарас Тополя.