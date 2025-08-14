Зйомки "Холостяка" доходять до фіналу, – Тарас Цимбалюк несподівано показався з родиною
- Зйомки 14-го сезону реаліті "Холостяк" з Тарасом Цимбалюком підходять до фіналу, актор відвідав своє рідне місто та провів час із родиною.
- Крім того, Тарас поділився зворушливими фото з родиною в соціальних мережах.
Зйомки нового, 14-го сезону популярного реаліті "Холостяк" тривають повним ходом. Головний герой сезону, український актор Тарас Цимбалюк, нещодавно відвідав своє рідне місто Корсунь-Шевченківський, де провів час із родиною.
Схоже, що приїзд був для знайомства батьків з учасницями шоу. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Тараса Цимбалюка.
За лаштунками проєкту актор зробив кілька зворушливих фото з мамою, татом і сестрою, які опублікував у соцмережах.
Найрідніші, дякую, що підтримали мене у надзвичайно важливий момент мого життя,
– написав Тарас.
Що відомо про рідних Цимбалюка?
- Батьків Тараса звуть Василь Васильович та Тетяна Василівна. Його тато – відомий історик і літературознавець, а мама – філологиня та викладачка французької мови.
- Сестру актора звати Ольга. Вона на вісім років старша за Тараса і, судячи з її інстаграм-сторінки, працює стилісткою та моделлю.
В інстаграм-сторіс актор підтвердив, що це були кадри зі зйомок романтичного реаліті.
Зйомки "Холостяка" доходять до фіналу,
– зазначено в інстаграм-сторіс.
Водночас не повідомив, чи справді знайомив рідних з учасницями реаліті.
Тарас Цимбалюк з мамою / Скриншот з інстаграм-сторіс
Прем'єра нового сезону відбудеться вже цієї осені на телеканалі СТБ.
Нагадаємо, раніше ведучий шоу Григорій Решетник поділився світлинами із залаштунків "Холостяка", розповівши, що частину епізодів зняли у мальовничих Карпатах.