Зйомки нового, 14-го сезону популярного реаліті "Холостяк" тривають повним ходом. Головний герой сезону, український актор Тарас Цимбалюк, нещодавно відвідав своє рідне місто Корсунь-Шевченківський, де провів час із родиною.

Схоже, що приїзд був для знайомства батьків з учасницями шоу. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Тараса Цимбалюка.

За лаштунками проєкту актор зробив кілька зворушливих фото з мамою, татом і сестрою, які опублікував у соцмережах.

Найрідніші, дякую, що підтримали мене у надзвичайно важливий момент мого життя,

– написав Тарас.

Що відомо про рідних Цимбалюка?

Батьків Тараса звуть Василь Васильович та Тетяна Василівна. Його тато – відомий історик і літературознавець, а мама – філологиня та викладачка французької мови.

Сестру актора звати Ольга. Вона на вісім років старша за Тараса і, судячи з її інстаграм-сторінки, працює стилісткою та моделлю.

В інстаграм-сторіс актор підтвердив, що це були кадри зі зйомок романтичного реаліті.

Зйомки "Холостяка" доходять до фіналу,

– зазначено в інстаграм-сторіс.

Водночас не повідомив, чи справді знайомив рідних з учасницями реаліті.



Тарас Цимбалюк з мамою / Скриншот з інстаграм-сторіс

Прем'єра нового сезону відбудеться вже цієї осені на телеканалі СТБ.

Нагадаємо, раніше ведучий шоу Григорій Решетник поділився світлинами із залаштунків "Холостяка", розповівши, що частину епізодів зняли у мальовничих Карпатах.