Съемки "Холостяка" доходят до финала, – Тарас Цимбалюк неожиданно показался с семьей
- Съемки 14-го сезона реалити "Холостяк" с Тарасом Цимбалюком подходят к финалу, актер посетил свой родной город и провел время с семьей.
- Кроме того, Тарас поделился трогательными фото с семьей в социальных сетях.
Съемки нового, 14-го сезона популярного реалити "Холостяк" продолжаются. Главный герой сезона, украинский актер Тарас Цимбалюк, недавно посетил свой родной город Корсунь-Шевченковский, где провел время с семьей.
Похоже, что приезд был для знакомства родителей с участницами шоу. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Тараса Цимбалюка.
За кулисами проекта актер сделал несколько трогательных фото с мамой, папой и сестрой, которые опубликовал в соцсетях.
Родные, спасибо, что поддержали меня в чрезвычайно важный момент моей жизни,
– написал Тарас.
Что известно о родных Цымбалюка?
- Родителей Тараса зовут Василий Васильевич и Татьяна Васильевна. Его папа – известный историк и литературовед, а мама – филолог и преподаватель французского языка.
- Сестру актера зовут Ольга. Она на восемь лет старше Тараса и, судя по ее инстаграм-странице, работает стилисткой и моделью.
В инстаграм-сторис актер подтвердил, что это были кадры со съемок романтического реалити.
Съемки "Холостяка" доходят до финала,
– написано в инстаграм-сторис.
В то же время не сообщил, действительно ли знакомил родных с участницами реалити.
Тарас Цимбалюк с мамой / Скриншот из инстаграм-сторис
Премьера нового сезона состоится уже этой осенью на телеканале СТБ.
Напомним, ранее ведущий шоу Григорий Решетник поделился фотографиями из закулисья "Холостяка", рассказав, что часть эпизодов сняли в живописных Карпатах.