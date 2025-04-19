"Мене дійсно чекає новий виклик": Тарас Цимбалюк вперше прокоментував свою участь у "Холостяку"

Тарас Цимбалюк прокоментував свою участь у романтичному реаліті-шоу "Холостяк". Про те, що актор стане головним героєм 14 сезону проєкту, телеканал СТБ повідомив вчора, 18 березня.

Цимбалюк звернувся до шанувальників в інстаграм-сторіс, інформує Show 24. Він подякував усім за підтримку.

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Мене дійсно чекає новий виклик, нові емоції й абсолютно новий формат існування на телебаченні! Цінно, що ви підтримуєте українське кіно, телебачення, медіавиробництво. Люди дивляться, відштовхуються, формують і формуються. Вони перезавантажуються, відволікаються і надихаються,

– написав актор.

Тарас Цимбалюк підкреслив, що "зараз дуже важливо створювати український контент". Водночас він нагадав, що це можна робити виключно завдяки нашим захисникам, тож важливо підтримувати військо.

Тарас Цимбалюк попросив підтримати збір

Цимбалюк разом з Наталкою Денисенко та Оленою Світлицькою допомагає закрити збір коштів на автівки для хлопців, які воюють на Покровському напрямку. Актор закликав шанувальників долучитися.

Важливо! Підтримати збір можна за посиланням. Ціль – 2 мільйони гривень.

Тарас Цимбалюк закликав донатити на автівки для військових / Скриншот з інстаграму

Нагадаємо, що прем'єра 14 сезону проєкту "Холостяк" з Тарасом Цимбалюком відбудеться вже цієї осені. Всі, хто бажає взяти участь, можуть заповнити анкету на сайті.