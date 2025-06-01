Дуже хвилююся, – Цимбалюк показався на зйомках "Холостяка" і висловився про участь в шоу

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк став головним героєм нового сезону романтичного реаліті "Холостяк". Після перших знімальних днів він висловив свої враження про участь у шоу.

Зокрема зізнався, чи не жалкує про те, що погодився долучитися до проєкту. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Тараса Цимбалюка.

Не пропустіть Купив за свої перші бойові, – Тополя показав символічну річ, яка вистояла після ракетного удару

Актор вийшов у сторіс просто зі знімального майданчика "Холостяка-14" та запевнив, що сезон буде цікавим, динамічним і дуже красивим.

Хочу сказати, що це точно буде той сезон, який вам сподобається. Дуже вдячний вам за те, що пишете, стежите. Я дуже хвилююся, чесно. Все більше переконуюсь, що це був правильний вибір, і цей проєкт не залишить байдужими ні вас, ні мене,

– зазначив Тарас Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк показався на зйомках "Холостяка" і висловився про участь в шоу: дивіться відео онлайн

Зауважимо, напередодні наша редакція писала про те, як пройшли зйомки першої вечірки "Холостяка-14".

Відомо, що глядачі зможуть подивитися реаліті вже цієї осені на телеканалі СТБ.