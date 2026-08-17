Тарас Цимбалюк більше не приховує роман з відомою акторкою: "Люблю тебе"

У мережі вже близько року обговорюють можливий роман Тараса Цимбалюка та акторки Олени Світлицької. Пара не поспішала підтверджувати свої стосунки, водночас час від часу підігрівала інтерес публіки спільними появами та публікаціями.

Та 17 серпня актор нарешті розставив усі крапки над "і" – офіційно підтвердив роман зі Світлицькою. Цимбалюк опублікував в інстаграмі відео з коханою, на якому вони гуляють, жартують, обіймаються та цілуються.

Свою публікацію Тарас доповнив коротким, але промовистим зізнанням: "Люблю тебе".

У січні цього року Олена Світлицька вперше зізналася, що перебуває у стосунках, однак тоді не стала розкривати особу обранця. Акторка до цього близько 10 років була у шлюбі з чоловіком на ім'я Микола. У 2025 році вони повідомили про розлучення. У колишнього подружжя є дві доньки – Віра та Марія.

Тарас Цимбалюк своєю чергою торік був головним героєм романтичного реаліті-шоу "Холостяк-14". Його обраницею у фіналі стала Надін Головчук, однак після завершення проєкту їхні стосунки не склалися. Згодом дівчина розповіла, що актор повідомив їй про розрив у голосовому повідомленні. Вона назвала це "дитячим садком", але зазначила, що прийняла рішення чоловіка.