Кохана Цимбалюка розсекретила подарунок від актора на день народження: коштує майже 15 тисяч
На 35-річчя акторка Олена Світлицька отримала від бойфренда особливий подарунок – рідкісний нішевий парфум, який має для неї символічне значення.
Про презент іменинниця розповіла в коментарі виданню JetSetter.ua.
Свій день народження Олена провела з коханим, а ввечері вони зустрілися з друзями в одному з київських закладів. Привітати акторку прийшли Надія Хільська, Павло Текучев, Володимир та Олена Горянські, Анна Доскіч, Катерина Глазова та інші.
Гості на дні народження Олени Світлицької / Фото @foma_ph
Тарас Цимбалюк подарував обраниці аромат "Воскресіння" французького бренду Filippo Sorcinelli. Це рідкісний нішевий парфум, вартість якого в Україні коливається від 14 475 до 15 199 гривень.
Виявилося, що цей презент має для Світлицької особливе значення. Парфум має глибокий філософський підтекст. Його назва відсилає до біблійної історії Воскресіння Христа, а для самої Олени аромат став символом щасливих внутрішніх змін, перезавантаження та початку нового етапу в житті.
Іноді подарунок промовляє значно більше, ніж можна сказати словами, – особливо тоді, коли його сенс так тонко збігається з власними відчуттями
– поділилася іменинниця.
Нагадаємо, лише тиждень тому Олена Світлицька опинилася в центрі обговорень після виступу на сцені шоу "Голос країни-14". Участь акторки викликала суперечки в мережі, тож їй навіть довелося публічно відповідати на критику.