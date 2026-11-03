Кохана Цимбалюка розсекретила подарунок від актора на день народження: коштує майже 15 тисяч

На 35-річчя акторка Олена Світлицька отримала від бойфренда особливий подарунок – рідкісний нішевий парфум, який має для неї символічне значення.

Про презент іменинниця розповіла в коментарі виданню JetSetter.ua.

Свій день народження Олена провела з коханим, а ввечері вони зустрілися з друзями в одному з київських закладів. Привітати акторку прийшли Надія Хільська, Павло Текучев, Володимир та Олена Горянські, Анна Доскіч, Катерина Глазова та інші.

Гості на дні народження Олени Світлицької / Фото @foma_ph

Тарас Цимбалюк подарував обраниці аромат "Воскресіння" французького бренду Filippo Sorcinelli. Це рідкісний нішевий парфум, вартість якого в Україні коливається від 14 475 до 15 199 гривень.

Парфуми, які Тарас Цимбалюк подарував Олені Світлицькій / Скриншот з мережі

Виявилося, що цей презент має для Світлицької особливе значення. Парфум має глибокий філософський підтекст. Його назва відсилає до біблійної історії Воскресіння Христа, а для самої Олени аромат став символом щасливих внутрішніх змін, перезавантаження та початку нового етапу в житті.

Іноді подарунок промовляє значно більше, ніж можна сказати словами, – особливо тоді, коли його сенс так тонко збігається з власними відчуттями

– поділилася іменинниця.

Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк / Фото @foma_ph

Нагадаємо, лише тиждень тому Олена Світлицька опинилася в центрі обговорень після виступу на сцені шоу "Голос країни-14". Участь акторки викликала суперечки в мережі, тож їй навіть довелося публічно відповідати на критику.