Show24 Українські зірки Кохана Цимбалюка розсекретила подарунок від актора на день народження: коштує майже 15 тисяч
3 листопада, 12:59
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Кохана Цимбалюка розсекретила подарунок від актора на день народження: коштує майже 15 тисяч

Софія Хомишин

На 35-річчя акторка Олена Світлицька отримала від бойфренда особливий подарунок – рідкісний нішевий парфум, який має для неї символічне значення.

Про презент іменинниця розповіла в коментарі виданню JetSetter.ua. 

Свій день народження Олена провела з коханим, а ввечері вони зустрілися з друзями в одному з київських закладів. Привітати акторку прийшли Надія Хільська, Павло Текучев, Володимир та Олена Горянські, Анна Доскіч, Катерина Глазова та інші. 

Гості на дні народження Олени Світлицької / Фото @foma_ph

 

Тарас Цимбалюк подарував обраниці аромат "Воскресіння" французького бренду Filippo Sorcinelli. Це рідкісний нішевий парфум, вартість якого в Україні коливається від 14 475 до 15 199 гривень. 

Парфуми, які Тарас Цимбалюк подарував Олені Світлицькій / Скриншот з мережі

Виявилося, що цей презент має для Світлицької особливе значення. Парфум має глибокий філософський підтекст. Його назва відсилає до біблійної історії Воскресіння Христа, а для самої Олени аромат став символом щасливих внутрішніх змін, перезавантаження та початку нового етапу в житті. 

Іноді подарунок промовляє значно більше, ніж можна сказати словами, – особливо тоді, коли його сенс так тонко збігається з власними відчуттями
– поділилася іменинниця. 

Олена Світлицька і Тарас Цимбалюк / Фото @foma_ph

Нагадаємо, лише тиждень тому Олена Світлицька опинилася в центрі обговорень після виступу на сцені шоу "Голос країни-14". Участь акторки викликала суперечки в мережі, тож їй навіть довелося публічно відповідати на критику.

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