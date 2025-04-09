Ми могли померти, – TAYANNA з сином отруїлися чадним газом

TAYANNA розповіла про неприємний випадок, що стався з нею та сином. Вони отруїлися чадним газом. На щастя, співачка вчасно викликала газову службу.

TAYANNA розповіла про те, що саме трапилося з нею й сином. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторіз співачки.

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Артистка розповіла, що повернувшись додому, її самопочуття різко погіршилося. TAYANNA вирішила викликати газову службу, – спеціалісти повідомили, що у квартиру проникає чадний газ. Співачка вчасно звернулась за допомогою.

Я прийшла додому, відчуваю, що в мене починає боліти голова, печуть очі, мені стає зле і прямо вирубаюся. І почав пищати газовий індикатор на лічильнику. Я викликала службу газу, вони перевірили все і сказали, що у квартиру заходить чадний газ і ми могли взагалі померти з малим просто вже до завтра приблизно,

– зізналась TAYANNA.

TAYANNA отруїлась чадним газом: відео

Виконавиця поділилась, що в її квартирі неправильно встановили витяжку, тому чадний газ проникає у квартиру. Так було протягом усієї зими. Співачку з сином врятувало те, що вони сплять з відчиненими вікнами.

"Починаючи із зими ми почали себе погано почувати. Я думала: "Може, у мене депресія, якийсь гормональний збій". Аналізи шикарні, психолог каже: "Ти здорова". Придумати, що це був дим чи газ, ми б взагалі не могли", – зізналась зірка.

TAYANNA наостанок закликала підписників пильно стежити за газовими приладами в домі та періодично викликати спеціалістів.

Додамо, раніше серія отруєнь чадним газом сталась на Львівщині. 4 квітня у житловому будинку отруїлася сім'я, 41-річний чоловік помер. Того самого вечора постраждали 19-річна дівчина та 16-річний хлопець. Фахівці переконливо радять бути особливо уважними щодо користування газовими приладами і встановлювати датчики чадного газу.