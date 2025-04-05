5 квітня зранку третій випадок отруєння стався у селищі Страдч, постраждали діти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

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Що відомо про інциденти з отруєнням газом на Львівщині

Увечері 4 квітня у селі Сокільники під Львовом у приватному будинку загинула людина внаслідок отруєння чадним газом. Близько 23:21 стало зле чотирьом членам сім’ї: 41-річному чоловікові, його 37-річній дружині та двом дітям – хлопчику 9 років і дівчинці 6 років. На жаль, чоловік помер ще до приїзду медиків, решту членів родини госпіталізували в стані різного ступеня тяжкості. Причини трагедії з’ясовують.

Того ж вечора, приблизно о 21:50, ще один випадок отруєння чадним газом стався у Львові – на вулиці Замарстинівській, 23. У квартирі на першому поверсі постраждали 19-річна дівчина та 16-річний хлопець. Після надання медичної допомоги обох відпустили додому.

Наступного ранку, 5 квітня, близько 06:20, чадним газом отруїлася ще одна родина – цього разу в селищі Страдч Яворівського району. У квартирі багатоповерхівки постраждали 15-річна та 9-річна дитина, а також їхній батько. Чоловік відмовився від госпіталізації, а діти були доставлені до медичного закладу у стані середньої важкості.

Усі випадки наразі розслідуються. Фахівці закликають мешканців області бути особливо уважними при користуванні газовими приладами, перевіряти тягу і вентиляцію, а також встановлювати датчики чадного газу.