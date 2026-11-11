Цей день міг стати останнім, – ведуча "Ближче до зірок" потрапила в моторошну ДТП

Українська телеведуча Наталі Солонік потрапила в серйозну дорожньо-транспортну пригоду, повертаючись зі зйомок. Внаслідок сильного удару зірка отримала перелом шийного відділу хребта зі зміщенням і зараз готується до операції.

Про моторошний інцидент ведуча програми "Ближче до зірок" розповіла на своїй сторінці в інстаграмі. Аварія сталася ще в ніч проти 8 листопада, однак знаменитість лише зараз знайшла сили поділитися пережитим.

Тієї ночі Наталі спала на задньому сидінні автомобіля. Вона прокинулася від того, що транспортний засіб почало сильно крутити на дорозі.

За секунду розумію, що ми вже неконтрольовано розвертаємось. Сильний удар. Спрацьовують подушки безпеки,

– пригадала Солонік.

На фото, яке опублікувала телеведуча, видно, що найбільше постраждали передня та бічна частини машини: сильно деформований кузов, пошкоджені двері, передня частина автомобіля фактично зруйнована. Також видно пошкодження внутрішніх елементів конструкції.

Дивлюсь на те, що залишилось від машини і розумію, що цей день для мене міг стати останнім. Але, мабуть, у життя на мене ще є інші плани, за що я йому безмежно вдячна,

– зізналася Наталі.

Після обстеження в лікарні медики виявили в телеведучої численні синці та ґулі на голові. Однак найсерйознішою травмою став перелом між четвертим і п'ятим хребцями шийного відділу зі зміщенням. Зараз Солонік перебуває в лікарні, її шию зафіксували спеціальним жорстким коміром. Через травму їй також поки важко рухати руками.

Правою рукою рухаю, але поки це досить болюче. Тож сьогодні готуюсь до операції,

– підсумувала знаменитість.

Наталі Солонік потрапила в ДТП / Скриншоти з інстаграм-сторіс

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