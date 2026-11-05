Літвінова назвала жорстку умову повернення на "МастерШеф": як вона стосується Ектора

Тетяна Літвінова готова знову оцінювати страви учасників "МастерШефа", якщо її запросять. Однак працювати в одному суддівському складі з Ектором Хіменесом-Браво вона більше не хоче.

Про можливе повернення на шоу рестораторка висловилася у відео, яке поширили в TikTok. Літвінова пояснила, що справа не в самому "МастерШефі": вона готова знову оцінювати страви учасників і працювати на знімальному майданчику.

Однак повертатися до спільної роботи з Хіменесом-Браво після попереднього досвіду не хоче. Навіть якби команда шоу запросила її до нового сезону, для Тетяни мало б значення, хто сидітиме поруч із нею за суддівським столом.

Подробиць давніх непорозумінь із колегою цього разу Літвінова не розповідала. Натомість пояснила, що більше не відчуває потреби щось комусь доводити. Тепер для неї важливо мати змогу відкрито говорити те, що думає, і почуватися спокійно під час роботи.

Я прийду на "МастерШеф", якщо мене туди покличуть, коли Ектора там не буде. Навіщо себе зраджувати? Я вже настільки доросла і всім все довела, що я просто живу для себе та своєї душі. І я хочу дивитись чесно людям в очі, що я і роблю. Хочу усміхатися, бути спокійною та щасливою,

– сказала Літвінова.

Тетяна Літвінова з Ектором Хіменесом-Браво / скриншот з відео

Що відомо про конфлікт Літвінової та Хіменеса-Браво?

Про спільну роботу з Ектором Літвінова розповідала ще в березні 2025 року в інтерв’ю Аліні Доротюк. За її словами, на зйомках колега міг одного дня бути привітним, а іншого – триматися осторонь. Особливо їй запам’яталося, як вони оцінювали страви учасників. Поки Літвінова говорила перед камерою, у навушнику, через який судді спілкувалися з режисеркою, вона чула репліки Ектора іспанською.

Тетяна Літвінова на МастерШеф / фото СТБ

Літвінова розраховувала залишитися на наступний сезон, однак її контракт не продовжили. Вона припускала, що на це могли вплинути напружені взаємини з Хіменесом-Браво. Саме так рестораторка пояснювала свій відхід, хоча підтвердження, що рішення ухвалили через Ектора, вона не наводила.

Сам Хіменес-Браво відреагував на ті спогади колеги в серпні 2025 року в інтерв’ю Маші Єфросиніній. Він сказав, що бачив лише уривки розмови Літвінової з Доротюк. Шеф-кухаря здивувало, що через кілька років після виходу з шоу Тетяна згадувала саме непорозуміння на майданчику. На його думку, "МастерШеф" також дав їй можливість заявити про себе.

До речі, за чотири сезони шоу "МастерШеф. Професіонали" перемогу здобули четверо кулінарів. Серед них – Павло Серветник та Євген Грибеник. Як склалося життя переможців після фіналу, хто з них виїхав з України й чим вони займаються тепер – читайте в матеріалі 24 Каналу.



