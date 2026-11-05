Литвинова озвучила жесткое условие возвращения в "МастерШеф": как оно касается Эктора

О возможном возвращении в шоу ресторатор высказалась в видео, которое распространили в TikTok. Литвинова пояснила, что дело не в самом "МастерШефе": она готова снова оценивать блюда участников и работать на съемочной площадке.

Adv

популярные видео

Однако возвращаться к совместной работе с Хименесом-Браво после предыдущего опыта она не хочет. Даже если бы команда шоу пригласила ее в новый сезон, для Татьяны имело бы значение, кто будет сидеть рядом с ней за судейским столом.

Подробностей давних недоразумений с коллегой на этот раз Литвинова не рассказывала. Зато объяснила, что больше не чувствует необходимости что-то кому-то доказывать. Теперь для нее важно иметь возможность открыто говорить то, что думает, и чувствовать себя спокойно во время работы.

Я приду на "МастерШеф", если меня туда пригласят, когда Эктора там не будет. Зачем себя предавать? Я уже настолько повзрослела и всем все доказала, что просто живу для себя и своей души. И я хочу честно смотреть людям в глаза, что я и делаю. Хочу улыбаться, быть спокойной и счастливой– сказала Литвинова.

Реклама

Татьяна Литвинова с Эктором Хименесом-Браво / скриншот из видео

Что известно о конфликте Литвиновой и Хименеса-Браво?

О совместной работе с Эктором Литвинова рассказывала еще в марте 2025 года в интервью Алине Доротюк. По ее словам, на съемках коллега мог в один день быть приветливым, а в другой – держаться в стороне. Особенно ей запомнилось, как они оценивали блюда участников. Пока Литвинова говорила перед камерой, в наушнике, через который судьи общались с режиссером, она слышала реплики Эктора на испанском.

Татьяна Литвинова на "МастерШеф" / фото СТБ

Литвинова рассчитывала остаться на следующий сезон, однако ее контракт не продлили. Она предполагала, что на это могли повлиять напряженные отношения с Хименесом-Браво. Именно так ресторатор объясняла свой уход, хотя подтверждения того, что решение было принято из-за Эктора, она не приводила.

Сам Хименес-Браво отреагировал на эти воспоминания коллеги в августе 2025 года в интервью Маше Ефросининой. Он сказал, что видел лишь отрывки разговора Литвиновой с Доротюк. Шеф-повара удивило, что спустя несколько лет после ухода из шоу Татьяна вспоминала именно недоразумение на съемочной площадке. По его мнению, "МастерШеф" также дал ей возможность заявить о себе.

Реклама

Кстати, за четыре сезона шоу "МастерШеф. Профессионалы" победу одержали четверо кулинаров. Среди них – Павел Серветник и Евгений Грибеник. Как сложилась жизнь победителей после финала, кто из них уехал из Украины и чем они занимаются сейчас – читайте в материале 24 Канала.