Тетяна Парфільєва взяла інтерв'ю у Єви Лонгорії в Парижі: акторка згадала про Україну

Українська блогерка та співзасновниця бренду Cher'17 Тетяна Парфільєва зустрілася з голлівудською акторкою Євою Лонгорією в Парижі. Під час щорічного шоу Le Défilé L'Oréal Paris вона взяла у знаменитості коротке інтерв'ю.

Для Тетяни ця зустріч стала особливою, адже вона давно захоплюється акторкою. Відео їхньої розмови Парфільєва опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі, а також поділилася враженнями від зустрічі.

Блогерка зізналася, що дуже хвилювалася перед розмовою. Однак Єва швидко допомогла їй розслабитися та налаштуватися на спілкування. За словами Тетяни, Лонгорія виявилася дуже привітною. Вона навіть запропонувала українці сісти поруч із нею, хоча інші інтерв'юери розташовувалися в іншому кріслі. А коли Парфільєва зізналася, що нервує, акторка пожартувала, що не кусає людей, які їй подобаються, щоб розрядити атмосферу.

Це було неймовірно. Єва одразу запросила мене сісти біля неї, зробила мені комплімент. Це було дуже мило з її боку. Вона неймовірно гарна, така мініатюрна, така худесенька, така талія в неї малесенька – як Дюймовочка. Дуже приємна енергетика,

– поділилася українка.

Під час розмови Тетяна згадала про появу Єви на торішньому шоу L'Oréal Paris. Тоді акторка вийшла на подіум у сукні українського бренду Balykina. Лонгорія підтвердила, що пам'ятає цей образ.

Єва також пригадала ще один момент, пов'язаний з Україною. Вона розповіла, що після початку повномасштабного вторгнення обрала вбрання українських дизайнерів для появи на Каннському кінофестивалі. Так акторка хотіла висловити свою підтримку Україні.

Під час зустрічі Парфільєва подарувала Єві речі зі свого бренду Cher'17. За словами Тетяни, акторка не очікувала такого сюрпризу. Після інтерв'ю за Лонгорією пішла її помічниця, яка несла речі українського бренду. Тож, можливо, незабаром Єва з'явиться в одному з образів Cher'17.

Таня Парфільєва та Єва Лонгорія / Фото з інстаграму блогерки

Зустріч відбулася під час Le Défilé L'Oréal Paris, який щороку проходить у Парижі. Цього разу серед представників України на шоу були також інфлюенсерка Даша Квіткова та засновниця бренду the COAT Катя Сільченко. Остання як амбасадорка L'Oréal Paris в Україні вийшла на подіум разом зі світовими знаменитостями.