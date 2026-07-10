Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі засвітились на публіці вперше після гучного весілля

Американська співачка та її новоспечений чоловік-спортсмен влаштували справжній детектив, щоб приховати свій відпочинок під час медового місяця. Втім, папараці вдалося їх підловити.

Після гучного весілля за 20 мільйонів доларів та кількох днів усамітнення Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі помітили в міжнародному аеропорту Боба Хоупа в Бербанку (Каліфорнія), куди приземлився приватний літак співачки. На відео, опублікованому Daily Mail, видно десятки парасольок, які розкривали охоронці, щоб приховати зіркове подружжя від фотографів під час виходу з літака.

Після цього селебріті сіли в один з автомобілів колони, яка, ймовірно, вирушила до особняка співачки в Беверлі-Гіллз, розташованого приблизно за 15 миль від аеропорту.

Де проводять медовий місяць Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі

За даними ЗМІ, закохані ненадовго перервали свій медовий місяць, щоб відвідати весілля друга Келсі — колишнього ресивера команди "Канзас-Сіті Чіфс" Джуджу Сміта-Шустера. До цього Тревіса й Тейлор помітили в гірському містечку Біг-Скай у штаті Монтана, де вони проводять медовий місяць в ультраексклюзивному клубі Yellowstone. Цей відпочинок є лише першою частиною святкування. Після нього подружжя планує масштабну подорож островами Греції та Європи.

Клуб Yellowstone, де проводять медовий місяць Свіфт і Келсі / Інстаграм клубу

Закритий клуб Yellowstone / Інстаграм клубу

Щоб заплутати папараці, Свіфт позичила свій приватний літак друзям родини з маленькими дітьми, яких згодом бачили біля її особняка на Род-Айленді вартістю 30 мільйонів доларів. Сама ж співачка разом із зіркою американського футболу насолоджується відпочинком у закритому клубі, вступний внесок до якого становить 500 тисяч доларів, а щорічне членство коштує 78 тисяч доларів. Серед їхніх сусідів — Білл Гейтс і Марк Цукерберг.

Розкішне весілля Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі відбулося 3 липня на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. Гостей тримали в повній таємниці до останньої хвилини, а церемонію провів актор Адам Сендлер. Тим часом у мережі активно обговорюють, чи планує пара найближчим часом стати батьками.