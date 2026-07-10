После громкой свадьбы стоимостью 20 миллионов долларов и нескольких дней уединения Тейлор Свифт и Трэвис Келси были замечены в международном аэропорту Боба Хоупа в Бербанке (Калифорния), куда приземлился частный самолет певицы. На видео, опубликованном Daily Mail, видны десятки зонтов, которые раскрывали охранники, чтобы скрыть звездную пару от фотографов во время выхода из самолета.

После этого знаменитости сели в один из автомобилей кортежа, который, вероятно, направился к особняку певицы в Беверли-Хиллз, расположенному примерно в 15 милях от аэропорта.

Где проводят медовый месяц Тейлор Свифт и Трэвис Келси

По данным СМИ, влюбленные ненадолго прервали свой медовый месяц, чтобы посетить свадьбу друга Келси – бывшего ресивера команды "Канзас-Сити Чифс" Джуджу Смита-Шустера. До этого Трэвиса и Тейлор заметили в горном городке Биг-Скай в штате Монтана, где они проводят медовый месяц в ультраэксклюзивном клубе Yellowstone. Этот отдых – лишь первая часть празднования. После него супруги планируют масштабное путешествие по островам Греции и Европы.

Клуб Yellowstone, где Свифт и Келси проводят медовый месяц / инстаграм клуба

Закрытый клуб Yellowstone / инстаграм клуба

Чтобы сбить с толку папарацци, Свифт одолжила свой частный самолет друзьям семьи с маленькими детьми, которых впоследствии видели возле ее особняка на Род-Айленде стоимостью 30 миллионов долларов. Сама же певица вместе со звездой американского футбола наслаждается отдыхом в закрытом клубе, вступительный взнос в который составляет 500 тысяч долларов, а ежегодное членство стоит 78 тысяч долларов. Среди их соседей – Билл Гейтс и Марк Цукерберг.

Роскошная свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси состоялась 3 июля на арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке. Гостей держали в полной тайне до последней минуты, а церемонию провел актер Адам Сэндлер. Тем временем в сети активно обсуждают, планирует ли пара в ближайшее время стать родителями.